Cinli antivirüs firması Qihoo 360, CIA'e bağlı hackerleri siber casuslukla suçladı
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Cinli antivirüs firması Qihoo 360, CIA'e bağlı hackerleri siber casuslukla suçladı

Çinli siber güvenlik firması Qihoo 360, ABD'li Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) bağlı hackerların 11 yıldır Çin havacılık endüstrisini hedef alarak casusluk faaliyetleri yürütüklerini iddia etti

04.03.2020 07:26 | Son Güncelleme: 04.03.2020 07:26
Cinli antivirüs firması Qihoo 360, CIA'e bağlı hackerleri siber casuslukla suçladı

Çinli siber güvenlik firması Qihoo 360, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) bağlı hackerların 11 yıldır Çin havacılık endüstrisini hedef alarak casusluk faaliyetleri yürütüklerini iddia etti.


Pekin merkezli Çinli firma pazartesi günü yayınladığı yazılı açıklamada, CIA'ye ait olduğu iddia edilen ve ilk kez 2017'de WikiLeaks tarafından yayınlanan kötü amaçlı yazılım örneklerine ulaştıklarını ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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