Karısına cinsel tacizde bulunan adamı zorla aracına bindirip dehşeti yaşattı!
Aydın'da öfkeli adam, karısını 1 yıldır taciz eden kişiyi bıçakladıktan sonra zorla aracına bindirerek kaçırdı. Yaralanan adam, kırmızı ışıkta duran araçtan atlayarak kurtulmayı başardı.
Aydın'ın Çine ilçesinde evli kadın, kocası ile birlikte, kendisine bir yıldan bu yana cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettiği adamı kaçırıp darp etti. Yaralanan adam araçtan kaçmayı başarırken, S.Ç. isimli kadın, kocası K.Ç ve arkadaşları H.G polis tarafından göz altına alındı.
KARISINI TACİZ EDEN ADAMLA KARŞILAŞTI
Olay Çine Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç isimli evli kadın kocası K.Ç ile birlikte kendisine bir yıldan bu yana cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettiği B.K'yla Cumhuriyet Mahallesi Orman Mezarlığı önünde karşılaştı.
BIÇAKLADI, KAÇIRDI
Tacize uğradığı iddia edilen kadının kocası K.Ç, B.K'yı bıçakladıktan sonra, arkadaşları H.G.'nin aracına zorla bindirerek kaçırdı.
ARAÇTAN ATLAYARAK KURTULDU
Vücuduna aldığı bıçak darbesi ile yaralanan B.K., Yeni Mahalle Kır Kahvesi mevkiinde aracın kırmızı ışıkta durmasını fırsat bilerek araçtan atlayarak kurtulmayı başardı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
B.K'nın şikayetçi olmasının ardından S.Ç. isimli kadın, kocası K.Ç ve arkadaşları H.G polis tarafından göz altına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan üç şahıstan, S.Ç ve H.G serbest bırakılırken, K.Ç tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YARALANAN ADAM, TEDAVİYE ALINDI
Araçla kaçırılan ve bıçak darbeleri ile yaralanan B.K.'nın Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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ne güzel etti böylelerinin çükünü kessen anca devletin bişe yapacağı yokCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Helal olsun sana Abi. Adam dedigin budur.Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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Hak eden hak ettiğini adalette bulamayınca hakkını hak ettiği biçimde alıyor. . . . . . .Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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çakal kaçmış, hak sahibi tutuklanmış, ne güzel dünya. . .Cevap Yaz 20 1 Yayından Kaldır
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memlekette hukuk guguk kuşuna döndü, önceden bu tarz cahil tiplere kızardım şimdi hal veriyorum, herkes kendi adaletini sağlamak zorunda. aynı şey bana da yapılsa adamın kulaklarını keserimCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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TACİZCİNİN SUÇU YOK MU?Cevap Yaz 31 2 Yayından Kaldır
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Ellerine sağlık kardeşim. Milletin namusuna göz dikenin gözünü çıkaracaksın ki bu pis necis niyeti içinde taşıyanlara ibret olsun. . . Kimsenin namusu o kadar ucuz değildir. . . Allah izan idrak nasip etsin. . .Cevap Yaz 31 1 Yayından Kaldır
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BİRDE BU ''ADAM''A CEZA VERİRLER ŞİMDİ. . . . . . .Cevap Yaz 29 2 Yayından Kaldır
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İnsan namusu ve şerefi için yaşarCevap Yaz 22 2 Yayından Kaldır
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Olmaz olsun böyle adalet herşeyin içine ettiniz insanliğinda adaletin de.Cevap Yaz 21 2 Yayından Kaldır