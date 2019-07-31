Karısına cinsel tacizde bulunan adamı zorla aracına bindirip dehşeti yaşattı!

Karısına cinsel tacizde bulunan adamı zorla aracına bindirip dehşeti yaşattı!

Aydın'da öfkeli adam, karısını 1 yıldır taciz eden kişiyi bıçakladıktan sonra zorla aracına bindirerek kaçırdı. Yaralanan adam, kırmızı ışıkta duran araçtan atlayarak kurtulmayı başardı.

Aydın'ın Çine ilçesinde evli kadın, kocası ile birlikte, kendisine bir yıldan bu yana cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettiği adamı kaçırıp darp etti. Yaralanan adam araçtan kaçmayı başarırken, S.Ç. isimli kadın, kocası K.Ç ve arkadaşları H.G polis tarafından göz altına alındı.

KARISINI TACİZ EDEN ADAMLA KARŞILAŞTI

Olay Çine Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç isimli evli kadın kocası K.Ç ile birlikte kendisine bir yıldan bu yana cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettiği B.K'yla Cumhuriyet Mahallesi Orman Mezarlığı önünde karşılaştı.

BIÇAKLADI, KAÇIRDI

Tacize uğradığı iddia edilen kadının kocası K.Ç, B.K'yı bıçakladıktan sonra, arkadaşları H.G.'nin aracına zorla bindirerek kaçırdı.

ARAÇTAN ATLAYARAK KURTULDU

Vücuduna aldığı bıçak darbesi ile yaralanan B.K., Yeni Mahalle Kır Kahvesi mevkiinde aracın kırmızı ışıkta durmasını fırsat bilerek araçtan atlayarak kurtulmayı başardı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

B.K'nın şikayetçi olmasının ardından S.Ç. isimli kadın, kocası K.Ç ve arkadaşları H.G polis tarafından göz altına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan üç şahıstan, S.Ç ve H.G serbest bırakılırken, K.Ç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YARALANAN ADAM, TEDAVİYE ALINDI

Araçla kaçırılan ve bıçak darbeleri ile yaralanan B.K.'nın Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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