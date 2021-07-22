Çine'de 14 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklet bisikletle çarpıştı: 2 yaralı
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Çine'de 14 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklet bisikletle çarpıştı: 2 yaralı

Çine'de 14 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklet bisikletle çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Çine ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun yönetimindeki motosikletin bisikletle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun yönetimindeki motosikletin bisikletle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

O.Ş (14) yönetimindeki 09 C 2985 plakalı motosiklet, Adnan Menderes Bulvarı'nda bisikletiyle yaya geçidinde geçmeye çalışan Mehmet Ali Taştan'a (70) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücüler yola savruldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan sürücüler ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı

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