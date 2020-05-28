Cinayete kurban giden Gülnur'un, erkek arkadaşı sabıkalı çıktı
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Cinayete kurban giden Gülnur'un, erkek arkadaşı sabıkalı çıktı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sabah saatlerinde öldürülen 22 yaşındaki kadın Gülnur Kocabaş'ın katil zanlısı Yusuf A.'nın hırsızlık ve kasten adam yaralamaktan daha önceden sabıkası olduğu öğrenildi.

28.05.2020 14:15 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:58

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sabah saatlerinde öldürülen 22 yaşındaki kadın Gülnur Kocabaş'ın katil zanlısı Yusuf A.'nın hırsızlık ve kasten adam yaralamaktan daha önceden sabıkası olduğu öğrenildi.

Sabah saatlerinde iş yerine gitmek için Alaybey Mahallesi 813 sokak üzerindeki evinden çıkan ve evinin hemen önünde erkek arkadaşı olduğunu iddia eden şahıs Yusuf A. tarafından pompalı tüfekle göğsünden yaralanarak öldürülen Gülnur Kocabaş'ın otopsi işlemleri devam ederken, gözaltına alınan Yusuf A.'nın da emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

Gülnur Kocabaş'ın doğma büyüme Kütahya'nın Şaphane ilçesinden olduğu, ancak 2 yıl önce çalışmak için 26 yaşındaki ablasıyla birlikte Manisa'ya yerleştiği öğrenildi. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde elektronik malzeme üretilen fabrikada çalışan Gülnur Kocabaş'ın katil zanlısı Yusuf A.'nın, Aydın'ın Söke ilçesinde yaşadığı onun da çalışmak için Manisa'ya geldiği öğrenildi. Zanlı Yusuf A. ile hayatını kaybeden Kocabaş'ın yaklaşık 1 yıl önce çalıştıkları fabrika da tanıştıkları belirlendi.

Öte yandan acı haberi alan Gülnur Kocabaş'ın ailesi Manisa'ya gelmek üzere yola çıktı. Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri devam eden Kocabaş'ın cenazesini ise aynı iş yerinde çalışan ve aynı evde kalan ablası teşhis etti. Kocabaş'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yarın Kütahya ili Şaphane ilçesine defnedileceği öğrenildi.

Suç aletiyle birlikte polise teslim olan ve emniyetteki işlemleri devam eden şüpheli Yusuf A.'nın Aydın'ın Söke ilçesinde hırsızlık ve kasten adam yaralama suçlarından sabıkası olduğu öğrenildi. Yusuf A.'nın emniyetteki ifadesinde, "Biz bir süredir arkadaştık. Kendisini seviyordum. Beni aldattığını öğrendim. Sabah evden çıkınca yanımdaki pompalı tüfekle göğsüne ateş ederek öldürdüm. Suçumu kabul ediyorum" dediği öğrenildi. - MANİSA

Cinayete kurban giden Gülnur'un, erkek arkadaşı sabıkalı çıktı

Kaynak: İHA

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