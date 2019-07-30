Çocuk yaptığı yasak aşkını öldüren kadına 16 yıl hapis cezası verildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 5 yıl ilişki yaşadığı komşusu ve oğlunun babası Ümit Şahin'i (30) tabancayla vurarak, öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan, 4 çocuk annesi Neşe Aydın'ın (32) yargılanması tamamlandı. Mahkeme heyeti, Aydın'a verdiği ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulayarak, 16 yıl 8 aya düşürdü.

Olay, 2016 yılında, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Alacahırka Mahallesi'nde meydana geldi. Bekar olan Ümit Şahin, yaklaşık 5 yıl ilişki yaşadığı komşusu evli Neşe Aydın'ın evinin önünde, tabanca ile göğsünden vurularak, öldürüldü. Polisi arayan Aydın, tartıştığı Şahin'i öldürdüğünü söyleyerek, gelen polislere teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Aydın, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

"NİKAHLI EŞİMİN ÜZERİNE YAZDIRDIĞIM OĞLUNUN BABASI ÜMİT ŞAHİN"

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Neşe Aydın hakkında, 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan dava, karara bağlandı. Karar duruşmasına tutuklu sanık Neşe Aydın ve taraf avukatları katıldı. Ümit Şahin ile 5 yıl ilişki yaşadığını belirten Aydın, "3 kızımdan sonra dünyaya gelen ve nikahlı eşimin üzerine yazdırdığım 4 yaşındaki oğlumun babasının Ümit Şahin olduğu DNA testinde ortaya çıktı. Sonrasında ilişkimiz çekilmez hal aldı, aramızda sık sık tartışmalar oluyordu. Olay günü yatak odasının penceresine geldiğinde tartışmaya başladık. Kurtulamayacağımı anlayınca da nikahlı eşime ait olan silahı alarak ateş ettim" diye konuştu.

Ümit Şahin

ADİL CEZA İSTEDİ

Mahkemece son sözü sorulan Neşe Aydın, "Ümit, bana inanılmaz derecede psikolojik ve fiziksel baskı yapıyordu. Olayın bu şekilde sonlanması istemezdim. Kararın adil olmasını istiyorum" dedi.

CEZASI 16 YIL 8 AYA DÜŞÜRÜLDÜ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Neşe Aydın'a, 'Ümit Şahin'i öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Ceza, 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak, 16 yıl 8 aya düşürüldü.

Kaynak: DHA