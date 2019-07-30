Çocuk yaptığı yasak aşkını öldüren kadına 16 yıl hapis cezası verildi
Bursa'da, 5 yıl yasak aşk yaşadığı oğlunun babasını tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan 4 çocuk annesi sanığa, 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 5 yıl ilişki yaşadığı komşusu ve oğlunun babası Ümit Şahin'i (30) tabancayla vurarak, öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan, 4 çocuk annesi Neşe Aydın'ın (32) yargılanması tamamlandı. Mahkeme heyeti, Aydın'a verdiği ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulayarak, 16 yıl 8 aya düşürdü.
Olay, 2016 yılında, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Alacahırka Mahallesi'nde meydana geldi. Bekar olan Ümit Şahin, yaklaşık 5 yıl ilişki yaşadığı komşusu evli Neşe Aydın'ın evinin önünde, tabanca ile göğsünden vurularak, öldürüldü. Polisi arayan Aydın, tartıştığı Şahin'i öldürdüğünü söyleyerek, gelen polislere teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Aydın, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
"NİKAHLI EŞİMİN ÜZERİNE YAZDIRDIĞIM OĞLUNUN BABASI ÜMİT ŞAHİN"
Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Neşe Aydın hakkında, 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan dava, karara bağlandı. Karar duruşmasına tutuklu sanık Neşe Aydın ve taraf avukatları katıldı. Ümit Şahin ile 5 yıl ilişki yaşadığını belirten Aydın, "3 kızımdan sonra dünyaya gelen ve nikahlı eşimin üzerine yazdırdığım 4 yaşındaki oğlumun babasının Ümit Şahin olduğu DNA testinde ortaya çıktı. Sonrasında ilişkimiz çekilmez hal aldı, aramızda sık sık tartışmalar oluyordu. Olay günü yatak odasının penceresine geldiğinde tartışmaya başladık. Kurtulamayacağımı anlayınca da nikahlı eşime ait olan silahı alarak ateş ettim" diye konuştu.
ADİL CEZA İSTEDİ
Mahkemece son sözü sorulan Neşe Aydın, "Ümit, bana inanılmaz derecede psikolojik ve fiziksel baskı yapıyordu. Olayın bu şekilde sonlanması istemezdim. Kararın adil olmasını istiyorum" dedi.
CEZASI 16 YIL 8 AYA DÜŞÜRÜLDÜ
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Neşe Aydın'a, 'Ümit Şahin'i öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Ceza, 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak, 16 yıl 8 aya düşürüldü.
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Devlet bunuda idam etmeli dünya iki pislikten kurtulmali adalet budur.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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kadına nafaka bağlansın, resmi nikahlı eşi ödesinCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Kadın yakın akrabayı öldürmüş. Ceza çok fazla. Yargıtaydan döner.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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BENCE HEM FİZİKSEL HEMDE PİSİKOLOJİK BASKIYI KADIN HEM KOCASINA HEMDE ÖLDÜRDÜĞÜ ADAMA YAPMIŞ. . . ADİL YORUMCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bu KADINA verilen ceza çok az olmuş. adalet yerlerde sürünüyor.Cevap Yaz 30 Yayından Kaldır
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HEM KOCAYA ALDAT HEM ÇOCUĞU NİKAHLI EŞİN ÜZERİNE YAP HEM ADAM VUR SONRA FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK BASKIDAN BAHSET. EVİNİN KADININ OLACAN RAHAT EDECEK. . . İTAAT ET RAHAT ET.Cevap Yaz 35 7 Yayından Kaldır
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Ne işin var komşunun karısıyla kocasıyla....Allah cümlesine akıl fikir versin.Cevap Yaz 19 1 Yayından Kaldır
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Vay be dünyada neler oluyorda bizim haberimiz yokCevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır
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