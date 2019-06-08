Cinayet değil ihmal! Dudağındaki beni aldırmak için girdiği ameliyatta öldü

İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Gökçealan Köyü'nde imamlık yapan iki çocuk babası Mahmut Çebi'nin, dudağının üstündeki beni aldırmak için yürüyerek girdiği hastanede ölümüne yol açan neden ortaya çıktı.

Yeniasır gazetesinin haberine göre, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde yapılan ameliyat sonrasında yoğun bakıma alınan Mahmut Çebi'ye entübasyon oksijen borusunun akciğer yerine mideye takıldığı iddia edildi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir uzman doktor, hastaya oksijen vermek için takılan entübasyon borusu yanlışlıkla midesine gönderildiği için hastanın kaybedildiğini söyledi.

Üniversiteden aldığı epikriz raporunun tüm hatayı gözler önüne serdiğini belirten oğlu Serhat Çebi, "Bu bir hata değil, bu bir ihmal sonucu cinayet. Babamın yürüyerek. gülerek girdiği ameliyattan ölüsünü bize verdiler. Bunun peşini bırakmayacağız" dedi.

BİR SAATTE BİTECEKTİ

Mahmut Çebi'nin yoğun bakım hemşireliği yapan kızı Şeyma Çebi ise, "Babam yoğun bakımda ilgisizlikten hayatını kaybetmiştir. Ailesi olarak çok büyük acı çekiyoruz, tüm sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Gökçelan Köyü Camii İmamı Mahmut Çebi'nin alt dudağında nohut tanesi büyüklüğünde çıkan yara sonunu getirdi. Yapılan tahliller sonucu kötü huylu tümör olduğu tespit edilen kitleden kurtulmak isteyen Çebi, geçtiğimiz 5 Mart'ta Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Bir saat gibi kısa bir sürede biteceği söylenen ameliyat, yaklaşık 13 saat sürdü. Uzun süren ameliyatın ardından Çebi, yoğun bakıma alındı.

Yoğun bakımda sabaha karşı 02.00 sularında fenalaşan Çebi'ye müdahalede bulunuldu. Aileye de "Hastanın oksijen borusu çıkmış. Nefessiz kalmış" denildi.

Çebi bu olaydan 52 gün sonra yoğun bakımda hayatını kaybetti.

"RAPORU DA MAHKEMEYE SUNACAĞIZ"

Mahmut Çebi'nin epikriz raporunda 'ameliyat sonrası takılan entübasyon borusunun midede olduğu görüldü' şeklinde bir ifade olduğuna dikkat çeken Şeyma Çebi "Bu raporla babamın nasıl bir ihmal sonucu öldüğü gözler önüne seriliyor. Babamın ölümünün nasıl bir hata ile olduğu adeta cinayet gibi bir ölümle son bulduğu apaçık ortada. Bu raporu da mahkemeye sunacağız" dedi.