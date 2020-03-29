Çin Ulusal Sağlık Sözcüsü Mi Feng: Ülke içindeki koronavirüs salgını durduruldu
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Çin Ulusal Sağlık Sözcüsü Mi Feng: Ülke içindeki koronavirüs salgını durduruldu

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, ülke içindeki yeni tip koronavirüs salgınının durdurulduğunu belirterek, ithal vaka sayısı artmaya devam ettiğinden Çin'de virüsle yeni bir mücadele başlama olasılığının bulunduğunu ifade etti.

29.03.2020 18:29 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:43
Çin Ulusal Sağlık Sözcüsü Mi Feng: Ülke içindeki koronavirüs salgını durduruldu

Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan ve 32 bin 184 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'de Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, salgının kontrol altına alındığını duyurdu.

"VAKA SAYISI 3 BİNİN ALTINDA"

Xinhua haber ajansının aktardığına göre, basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Mi Feng, sağlık ekiplerinin Çin'in içindeki koronavirüs salgınını durdurmada başarılı olduklarını ifade etti.Çinli yetkili, "28 Mart itibarıyla teyit edilen enfeksiyon vakalarının sayısı 3 binin altında" ifadelerini kullandı.

İTHAL VAKALARDA ARTIŞ VURGUSU

Bunun yanı sıra ithal vaka sayısı artmaya devam ettiğinden Çin'de virüsle yeni bir mücadele başlama olasılığının bulunduğunu kaydeden Mi, dün Çin'e 42 ülkeden gelen 693 ithal vaka hakkında bilgi alındığını vurguladı.South China Morning Post gazetesinin açıkladığı son verilere göre salgının başından bu yana Çin, 81 bin 439 virüs bulaşma vakası ile dünyada üçüncü sırada yer alıyor. İkinci sırada 92 bin 472 vaka ile İtalya, birinci sırada ise 122 bin 666 vaka ile ABD bulunuyor. Çin'de salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 182 kişi. 75 bin 576 kişi ise hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 32 bin 184 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelindeki toplam vaka sayısı ise 685 bin 462 oldu.

Çin Ulusal Sağlık Sözcüsü Mi Feng: Ülke içindeki koronavirüs salgını durduruldu

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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng: Ülke içindeki yeni tip koronavirüs salgını durduruldu

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