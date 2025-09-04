Çin tek bir saat dilimi mi kullanıyor? ABD, Şili, Rusya tek bir saat dilimi mi kullanıyor?

Yeni bölümdeki sorular, ekran karşısındaki izleyicilerde büyük bir merak oluşturuyor. Yarışmacının vereceği tepki ve seçtiği cevap, izleyenler için büyük bir heyecan unsuru haline geliyor. Aynı zamanda izleyiciler de aktif olarak cevap bulma çabasına giriyor ve bilgiyle eğlenceyi birleştiren bu yarışmada kendilerini yarışmacının yerine koyarak çözüm üretmeye çalışıyor. Peki, Hangi ülke tek bir saat dilimi kullanmaktadır?

HANGİ ÜLKE TEK BİR SAAT DİLİMİ KULLANMAKTADIR?

A: ABD

B: Şili

C: Rusya

D: Çin

Cevap : D

Açıklama :

Çin, yüzölçümü olarak oldukça büyük bir ülke olmasına rağmen tek bir saat dilimi (Pekin saati, UTC+8) kullanmaktadır. Bu nedenle doğu ile batı arasındaki saat farkı çok fazla olmasına rağmen resmî olarak aynı saat geçerlidir.

ABD birçok saat dilimine sahiptir (Doğu, Orta, Dağ, Pasifik, Alaska, Hawaii vb.).

Şili, coğrafi yapısı gereği birden fazla saat dilimi kullanır (örneğin ana kara ve Paskalya Adası).

Rusya da dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi olarak 11 farklı saat dilimi kullanır.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en popüler ve en büyük ödüllü bilgi yarışması, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 MİLYON TL ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

• 2. soru 5.000 TL,

• 7. soru 50.000 TL değerinde.

Son soru olan 13. soruyu doğru bilen yarışmacı, büyük ödül olan 5.000.000 TL'yi kazanıyor. Eğer yarışmacı bir soruda takılırsa, en son geçtiği barajın ödülünü alır. Yarışmadan çekilme durumunda ise, son doğru cevaplanan sorunun karşılığındaki para ödülü kazanılır.