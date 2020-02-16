: Çin Merkez Bankası'ndan koronavirüs tedbiri: Banknotlar karantina altına alındı

16.02.2020 10:39 | Son Güncelleme: 16.02.2020 11:01

Çin'de koronavirüs salgınından dolayı sadece insanlar karantinaya alınmıyor. Çin Merkez Bankası, hastalığın daha da yayılmasını engellemek için kullanılmış banknotları karantina altına aldığını duyurdu.

KASALARDA TUTULACAKLAR

Banknotlar, x-ray ışınları veya yüksek ısıyla dezenfekte edildikten sonra 7 ila 14 günlüğüne kasalarda tutulacak. Konuya ilişkin açıklama yapan bankanın başkan yardımcısı Fan Yifei, karantina süresinin her bölge için farklı olacağını, salgın seviyesinin ciddiyetinin belirleyici olacağını ifade etti.

PARA AKIŞI DA ASKIYA ALINDI

Gözlem süresi dolduktan sonra banknotlar tekrar dolaşıma girecek. Çin'de bölgeler arasında nakit para akışı da askıya alındı.

Bin 500'ün üzerinde can alan Covid-19 virüsünü kapmaktan korkan Çinliler, banknot ve bozuk para gibi halk arasında dolaşan, virüsü bulaştırıcı özelliğe sahip nesneler kullanmaktan çekiniyor.

ACİL DURUM İÇİN 4 MİLYAR YUAN BASILMIŞTI

Çin yeni yılı tatilinden önce merkez bankası, virüsün çıkış noktası olan Hubei eyaletindeki acil durum için 4 milyar yuan (Renminbi) değerinde para basmıştı.

ÖLÜ SAYISI BİN 666'YA YÜKSELDİ

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı bin 666'ya, virüsün bulaştığı kişi sayısı 68 bin 500'e çıktı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülke genelinde şüpheli vaka sayısının 8 bin 228, virüslü hastalarla temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınan kişi sayısının 158 bin 764 olduğu bildirildi.

11 BİN KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Öte yandan Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı, biri Hong Kong'da olmak üzere 1666'ya yükseldi. Kesinleşen virüs bulaşan kişi sayısı, 11 bin 272'sinin durumu ağır olmak üzere, 68 bin 500'e çıktı. Bugüne kadar iyileşerek taburcu olanların sayısı 9 bin 419'a ulaştı.

Çin ana karası dışında ise Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde vaka sayısı 84'e çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde bu sayı 10 olarak belirlendi.

SON 24 SAATTE 142 CAN KAYBI

Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede son 24 saatte 142 kişi yaşamını yitirirken, 2 bin 9 yeni vaka tespit edildi. Yeni can kayıplarının 139'u Hubey, 2'si Sıçuan eyaletlerinde, 2'si de başkent Pekin ile Çongçing kentlerinde oldu.

NE OLMUŞTU?

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmişti.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

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