Çin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak Çin, koronavirüs vakalarındaki artışı önlemek için yabancıların ülkeye girişini geçici olarak yasakladı. Yasak pazar günü uygulanmaya başlanacak. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede 81 bin 285 kişide Kovid-19 tespit edildiğini ve 3 bin 287 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Çin, yurt dışı kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle yabancılara "geçici olarak ülkeye giriş yasağı" getirdi.

YASAK PAZAR GÜNÜ UYGULANMAYA BAŞLANACAK

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu giriş yasağının Kovid-19 salgınını önlemek için geçici bir tedbir olduğu ve pazar günü uygulanmaya başlanacağı belirtildi.

Açıklamada, ikamet izni ve vize serbestisi bulunan yabancıların da ülkeye girişinin geçici olarak durdurulacağı kaydedildi.

YABANCI ÜLKE MİSYONLARINDA ÇALIŞANLAR KAPSAM DIŞI TUTULACAK

Yabancı ülke misyonlarında çalışanların kapsam dışında tutulacağının vurgulandığı açıklamada, ticari faaliyetler, teknoloji ve enerji alanındaki işlerle ilgili ise vize başvurularının yapılabileceği bilgisi paylaşıldı.

3 BİN 127 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 81 bin 285 kişide virüs görüldüğünü ve salgına bağlı 3 bin 287 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA