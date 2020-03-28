Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı Çin'in Vuhan kentinde yaşayanlar koronavirüs salgınının kontrol altına alınması ve yeni vakaların görülmemesi nedeniyle karantina şartlarının gevşetilmesini isterken polis engeliyle karşılaşınca halkla polis arasında çatışma çıktı.

Çin'in Hubey eyaletinde bulunan Vuhan kentinde halk koronavirüs tedbirleri nedeni ile polise saldırarak, isyan çıkardı.

HALK HAYATIN NORMALE DÖNMESİNİ İSTEDİ

Vuhan kenti ortaya çıkan korona virüs nedeni ile karantina altına alınarak, dış dünyadan izole edilmişti. Vuhan halkı koronavirüs salgınının kontrol altına alınması ve yeni vakaların görülmemesi nedeni ile alınan sıkı karantina tedbirlerinin gevşetilmesini isterken, hayatın normale dönmesi talebinde bulundu.

POLİS ARAÇLARINI TERS ÇEVİRDİLER

Bugün Hubey eyaleti ve Jiangxi eyaletleri arasında bulunan köprüyü kullanarak Jiangxi'ye geçmek isteyen vatandaşlar polis engeli ile karşılaştı. Polis, köprüye barikatlar kurarak Hubey eyaletinden çıkmak isteyenlere engel olmaya çalışırken, vatandaşlar bu engelleme karşısında polise saldırdı. Polise saldıran vatandaşlar polis araçlarını ters çevirerek, barikatları aştı. Vatandaşlar Hubey ve Jiangxi arasındaki köprüde yürüyerek ilerlemeye başlarken, Hubey eyaletine girmek isteyen vatandaşlarda yolların barikatlar ile kapatıldığına şahit oldu.

ÇİN'DE SON DURUM

Çin hükümeti koronavirüs salgınını kontrol altına aldığını duyururken, Çin merkezli yeni vakaların olmadığını iddia etmişti. Çin'de toplam korona virüs vakası 81 bin 394'e, hayatını kaybedenler ise 3 bin 295'e ulaştı.

Kaynak: İHA