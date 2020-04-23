Çin'i zora sokacak araştırma! İlk dalgada vaka sayısının beşte birini açıklamışlar
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Çin'i zora sokacak araştırma! İlk dalgada vaka sayısının beşte birini açıklamışlar

Yeni tip koronavirüs salgınının gerçek boyutunu dünyadan saklamakla suçlanan Çin'deki vaka sayısına ilişkin yeni bir araştırma yayınlamdı. Hong Kong Üniversitesi'nin araştırmasına göre; ilk dalgada Çin 230 bin daha fazla vaka sayısını 55 bin olarak açıkladı.

23.04.2020 12:44 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:53
Çin'i zora sokacak araştırma! İlk dalgada vaka sayısının beşte birini açıklamışlar

Hong Kong Üniversitesi'nin kamu sağlığı bölümünde yapılan bir araştırma, Çin'deki ilk koronavirüs dalgasında resmi açıklamaların dört katından fazla vaka olabileceği sonucuna vardı. Lancet dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Çin'in yaklaşık 55 bin vaka bildirdiği 20 Şubat tarihinde, ülkede esasında 232 binden fazla enfekte olmuş hasta vardı.

ARAŞTIRMA SONUCUNUN YAYIMLANDIĞI DÖNEM MANİDAR

ABD'nin Çin'i dünyadan bilgi saklamakla suçladığı bir dönemde yayımlanan araştırma, bu durumu Kovid-19 hastalığının tanımının salgın sırasında değişmesine bağlıyor. Araştırmacılar, salgının ilk safhalarında kullanılan Kovid-19 tanımının, virüse dair bilimsel verilerin artması ve laboratuvar kapasitesinin gelişmesiyle sonraki günlerde değiştiğini hatırlattı.

YEDİ GÜNCELLEME YAPILDI

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 15 Ocak-3 Mart tarihleri arasında Kovid-19'un hastanelerdeki vaka tanımı için yedi güncelleme yayımlamak zorunda kalmış, daha hafif semptomlar ile Wuhan ile teması olmayan kişilerin de potansiyel hasta kabul edilebileceğini belirtmişti.

"ÇİN'DE VAKA SAYISI 55 BİN DEĞİL 232 BİN OLURDU"

Araştırmada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Wuhan'da 20 Şubat'a dek topladığı veriler incelendi. Buna göre, hastalık tanımında yapılan ilk dört değişikliğin ardından, tespit edilen vakaların oranında büyük artış kaydedildi. Araştırmada, "Eğer hastalık tanımında yapılan beşinci değişiklik, yeterli bir test kapasitesi ile salgının başından bu yana geçerli olsaydı, teyit edilmiş vaka sayısının 55 bin 508 olduğu 20 Şubat 2020 tarihinde Çin'de, 232 bin vaka olurdu" denildi.

Çin'i zora sokacak araştırma! İlk dalgada vaka sayısının beşte birini açıklamışlar
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