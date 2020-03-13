Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Sözcüsü Yang Yun, virüse karşı geliştirilen aşının şu an hayvanlar üzerinde test edildiğini belirterek "Nisan ayında klinik testlere geçilebilir insanlar üzerinde. En umutlu takvim şu an için Nisan" ifadelerini kullandı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülkeye yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili sürpriz bir açıklama geldi.

"NİSAN AYINDA İNSANLAR ÜZERİNDE DENENECEK"

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Sözcüsü Yang Yun, insanlar üzerinde büyük paniğe neden olan koronavirüsün aşısının bulunduğunu belirterek "Şu an en ileriye gitmiş aşı hayvanlar üzerinde test edilmeye başlandı. Diğer aşılar da onu takip ederek ilerletiliyor. Nisan ayında klinik testlere geçilebilir insanlar üzerinde. En umutlu takvim şu an için Nisan" dedi.

"VİRÜSÜN KAYNAĞINI TESPİT EDEMEDİK"

Virüsün kaynağını tespit edip etmedikleri sorusuna da yanıt veren Yun, "Şu anda virüsün kaynağını tespit edemedik. Bizim bilim insanları ve dünyadaki bilim insanları birlikte çalışıyorlar. Biz bu virüsün doğadan geldiğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

KORONAVİRÜS BİYOLOJİK SİLAH MI?

Virüsün gelişmiş ülkelere yönelik bir biyolojik silah olduğu iddialarını da yanıtlayan Yun, şöyle konuştu: "Dediğim gibi bu virüs doğadan geliyor, yapay bir durum olduğunu hiç düşünmüyoruz. Bu virüsün sadece Çin'de değil tüm dünyada görülmesi de onun yapay olmadığının ispatı. Dünyadaki diğer ülkeler de virüsle mücadele ediyor onlar da etkilendi. Bir silah ya da savaş olduğuna inanmıyoruz."

"KENDİ HÜKÜMETİNİZE GÜVENİN"

Türklere tavsiyelerde de bulunan Yun, rivayetlere ve kaynağı belirsiz haberlere itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Mutlaka resmi ve güvenilir kaynaktan verilen bilgilere inanın, resmi kurumlardan yapılan önerileri dinleyin. Hiçbir hükümet kendi halkının sağlığını riske atmaz, mutlaka kendi hükümetinize güvenin" diye konuştu.