Çin'den Tayvan'a Gelen 60 Yaşındaki Kadının Pantolunundan 24 Tane Çöl Faresi Çıktı

Çin'den Tayvan'a gelen 60 yaşındaki bir kadının pantolonunda sakladığı 24 adet çöl faresi sahil güvenlik ekipleri tarafından bulundu. Yaşlı kadın fareleri yakın çevresine vermek için aldığını söylese de ceza aldı. Hastalık taşıma ihtimali olduğu düşünülen çöl farelerinin ise yaşamına son verildi.

EKİPLER GÖRDÜKLERİ MANZARA KARŞISINDA ŞOKE OLDU

Çin'den Tayvan'ın Kinmen Adası'nda sahil güvenlik ekipleri, sıra dışı şekilde hareket eden bir kadının üzerini aramak istedi. Oldukça tuhaf yürüyen kadına sahil güvenlik ekipleri bazı sorular sordu ve ardından üzerinde arama yaptı. Ekipler gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Kadının üzerinde, pantolonunun içerisine tek tek bağlayarak yerleştirdiği 24 adet çöl faresi tespit edildi.

HEDİYE ETMEK İÇİN SATIL ALDIĞINI SÖYLEDİ

Çöl farelerini akrabalarına ve yakın çevresine vermek için satın aldığını söyleyen kadın kaçakçılık çetesi için çalıştığı düşünülüyor. Hastalık taşıyor olabilecekleri şüphesiyle veterinerler tarafından çöl farelerinin yaşamlarına uyutularak son verildi.

60 yaşındaki kadın, Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü kapsamında ceza aldı.