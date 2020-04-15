Çin'den ezber bozan koronavirüs açıklaması: Sosyal mesafe en az 4 metre olmalı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Çin'den ezber bozan koronavirüs açıklaması: Sosyal mesafe en az 4 metre olmalı

Koronavirüsün ayakkabı tabanlarında da yaşayabildiğini tespit eden Çinli bilim insanları, bunun sağlık personeli tarafından hastane içine ve çevresine taşınabileceği uyarısında bulundu. Uzmanlar, ayrıca sosyal mesafenin en az dört metre olması gerektiğini ifade ettiler.

15.04.2020 09:00 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:07
Çin'den ezber bozan koronavirüs açıklaması: Sosyal mesafe en az 4 metre olmalı

Çin'de yapılan yeni araştırmalara göre koronavirüsün maksimum iletim mesafesi dört metreye kadar çıkabiliyor. Uzmanlar, bundan dolayı sosyal mesafenin en az dört metre olması gerektiğini ifade ettiler.

AYAKKABI TABANLARINDA YAŞAYABİLİYOR

Türkiye gazetesinin aktardığı haberde; araştırmaya göre koronavirüs ayakkabı tabanlarında yaşayabiliyor ve sağlık personeli tarafından hastane içine ve çevresine taşınabiliyor. Vuhan'daki Huoshenshan Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tıbbi personel tabanından alınan örneklerin yarısının koronavirüs için pozitif test edildiğini duyuran Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, virüsün zeminlere, bilgisayar farelerine, çöp kutularına ve hasta yatağı korkuluklarına yaygın olarak dağıldığının keşfedildiğini bildirdi.

PLASTİK VE ÇELİKTE 3 GÜNE KADAR YAŞAYABİLİYOR

Raporda "Kişilerin Kovid-19 hastalarını içeren koğuşlardan çıkmadan önce ayakkabı tabanlarını dezenfekte etmelerini şiddetle tavsiye ediyoruz" denildi. Geçen ay, New England Journal of Medicine'de yayınlananbir araştırmada yeni koronavirüsün plastik ve çelik gibi belirli yüzeylerde üç güne kadar yaşayabileceğiöne sürülmüştü.

Çin'den ezber bozan koronavirüs açıklaması: Sosyal mesafe en az 4 metre olmalı
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