Çin'de öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu sınıfa kimyasal madde ile saldırı: 55 yaralı

12.11.2019 17:17 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:34

Çin'de bir yuvaya yakıcı-aşındırıcı kimyasal madde ile yapılan saldırıda 51 çocuk ile 3 öğretmen yaralandı.

İKİSİ AĞIR YARALANDI

Xinhua haber ajansı, saldırının ülkenin güneyinde Yunnan eyaletindeki Kaiyuan kentinde gerçekleştiğini duyurdu. 23 yaşındaki Kong soyadlı kişi, dün okula girerek öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu sınıfa kostik soda spreyi sıktı. Saldırıda 51 çocuk ile 3 öğretmen yaralandı. Yaralananlarda hayati tehlike olmadığı, ancak ikisinin ağır yaralandığı ifade edildi.

İNTİKAM AMACIYLA SALDIRIDA BULUNDU

Polis, olaydan bir saat sonra yakalanan saldırganın intikam amacıyla saldırıda bulunduğunu açıkladı. Kostik soda sabun ve kağıt yapımında ve birçok boyada kullanılan bir kimyasal. Bu maddeyle temas, ciltte ve gözlerde yanmaya, alerjik reaksiyonlara ve geçici saç dökülmesine yol açabiliyor.

9 ÖĞRENCİ ÖLMÜŞ, 14 ÖĞRENCİ DE YARALANMIŞTI

Çin'de daha önce de okullara yönelik benzer saldırılar gerçekleşti. Doğudaki Hubei eyaletinde bu yıl Eylül ayında okulların açıldığı gün bir ilkokula düzenlenen bıçaklı saldırıda en az sekiz çocuk hayatını kaybetti. Ekim 2018'de ise Çongçing kentinde bıçakla bir yuvaya giren kadın 14 çocuğu yaralamıştı.

Aynı yıl Nisan ayında ise Şensi eyaletinde bir ortaokula yapılan saldırıda 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, saldırgan ölüm cezasına çarptırılmıştı. 2017'de ise duvardan tırmanıp yuvaya giren bir adamın bıçaklı saldırısı sonucu 11 çocuk yaralanmıştı.