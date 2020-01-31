: Çin'de yaşayan Türk iş adamı canlı yayında koronavirüs kabusunu anlattı

31.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:21

Çin'deki gizemli virüsün ilk ortaya çıktığı Wuhan'da vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor. Ölümlerin azalması adına Çin yönetimi de birtakım önlemler aldı. Bölgede toplu ulaşımın durdurulduğu, bir sonraki emre kadar sokağa çıkılmamasının talep edildiği Wuhan'daki son gelişmeleri Çin'deki Türk iş adamı Serkay Gök, CNN TÜRK canlı yayınında anlattı.

"SORUNLAR GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR"

İşte Serkay Gök'ün açıklamaları ve Wuhan'da son durum:

"Bildiğiniz üzere koronavirüs şu an Çin'i etkisi altına aldı. Ben şu an Şangay'da yaşıyorum ve buradaki durum da çok iç açıcı değil. Aynı problemleri, aynı dertleri biz burada yaşıyoruz. Ve sorunlar gün geçtikçe artmaktadır."

"MASKE STOKLARI TÜKENDİ, BİZ GEÇ KALDIK"

"Tabii bu olayların ilk ve net açık vermesini 15 Ocak olarak söyleyebilirim size. Biz o vakitten sonra ilk yardım kitleri vs. almak için biraz geç kaldık. Şu an bende bulunan maske türü normal bir maske türü. Tabii virüs ve mikroplardan kurtulmak için kullanılan maske türü N95 maske türü. Onu da biz bulamıyoruz artık. Çin'deki stoklar tüketildi. Peki nasıl önlemler aldım? 23 Ocak'tan beri dışarı çıkmıyorum. Gıda ve içecek stoğu yaptım. Bu şekilde korunuyorum. Çok endişe yapmıyorum çünkü dışarı çıkmadığım sürece hiçbir sorun olmuyor. Tabii kimi zaman dışarı çıkmak gerekiyor. Birkaç gün önce ofise gitmem gerekti. Bu maskeyi takarak dışarı çıktım ancak sıkıntı yaşamadım. Bir problem yok şimdilik."

"İŞİMİ EVİMDE YAPIYORUM"

"Biz şu noktada evden çalışma sürecine girdik. Bu bizim için daha sağlıklı olacak. Şu an Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum, fazla da sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çin hükümeti gerekli önlemleri alıyor, halk da çok bilinçlendirildi."

VİRÜSÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken, ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

NE OLMUŞTU?

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

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