Çin'de yaşayan Antepli: Gerekli olmadıkça buraya gelmeyin

28.01.2020 15:10 | Son Güncelleme: 28.01.2020 16:10

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit altına alan koronavirüs salgınında 100'den fazla insan hayatını kaybetti. Çin'de olağanüstü önemler alınırken, diğer ülkelerde virüsle ilgili sıkı önlemler almaya başladı. Çin'de lokanta işletenGaziantepli Mustafa Temir, Çin'de yaşanan olayları anlattı. Çin'de yeni fare yılı kutlandığını söyleyen Temir, Çin'e seyahat etmemeleri gerektiğini ifade etti.

ÇİN'E GELMEYİN

Çin'de lokanta işleten İslahiyeli Mustafa Temir, Türk vatandaşlarının çok önemli bir nedenleri olmadıkça koronavirüs vakasının yaşandığı Çin'e gelmemeleri uyarısında bulundu. İslahiye'de yaşayan ağabeyi Metin Temir ile görüntülü bir telefon konuşması yapan Mustafa Temir, "Türk vatandaşları, Çin'e gelirken bu dönemde çok iyi düşünmeleri gerekir. Çok önemli işleri yok ise Çin'e seyahat etmemeleri, etmek zorunda kalanların ise virüsün görüldüğü şehirlere çok yaklaşmamalarını öneririm" dedi.

"BURADA ÇİN BAYRAMI VAR, YENİ FARE YILINI KUTLUYORLAR"

Çin'de virüsün yayıldığı şehirde 15 milyon insanın yaşadığını anlatan Temir, "Burada Çin bayramı var. Yeni fare yılını kutluyorlar. Virüs ile ilgili çok büyük bir sıkıntı olmasa da 2 vaka görüldü. Çinli olan kişiyi ve ailesini karantinaya aldılar. Çin'de virüsün görüldüğü Wuhan kenti ile aramızda yaklaşık 5 saatlik bir uzaklık söz konusu. Virüs görülen şehrin 15 milyon gibi bir nüfusu var. Burada 600 civarı kişide vaka görüldü. Şehre giriş çıkışlar yasaklandı, bölgeyi karantinaya aldılar" dedi.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Koronavirüsünden sonra insanların sokağa çıkarken maske kullandıklarını belirten Temir, "Çin'de tedbirler artırıldı. İnsanlar tatile bile gitmiyor. Giriş çıkışlar yasaklandı. Herkes evinde, tatile çıkamıyor. Virüsten sonra insanlar tedbirli davranıyor. Bu nedenle maske stoklarının erimek üzere olduğunu söyleyebilirim. Dışarıdan geliyor. Şu an büyük bir sıkıntımız yok, inşallah da olmaz. Avrupa'dan da aşı ve ilaç yardımı istendi" diye konuştu.

Kaynak: AA