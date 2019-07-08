Çin'de yaşanan feci kazada güvenlik grevlisinin dikkati faciayı önledi
Çin'in Yuanjiang eyaletinde bulunan bir alış veriş merkezinde iki yaşındaki çocuk annesi ile beraber yürüyen merdivenlerden aşağı inerken bir anda kolunu merdiven basamakları arasına sıkıştırdı. Güvenlik görevlisinin anında müdahalesiyle çocuk yara almadan kurtuldu.
Çin'in Yuanjiang eyaletinde bulunan City Star simli bir alış veriş merkezinde iki yaşındaki çocuk annesi ile beraber yürüyen merdivenlerden aşağı inerken dengesini kaybedip arkaya doğru düşüp kolunu merdiven basamakları arasına sıkıştırdı.
Oğlunun sağ kolunun sıkıştığını gören anne yardım çığlıkları atınca annenin çığlıklarını duyanbir güvenlik görevlisi kalabalığı yarıp çocuğun kolunun sıkıştığı panel zemine ulaşmadan durdurma düğmesine basarak olası bir faciayı son anda önledi.
45 DAKİKA BOYUNCA MÜDAHALE EDİLDİ
Olay yerien çağrılan itfaiye ekipleri merdiven basamaklarını söküp çocuğun 45 dakika boyunca sıkışan kolunu sıkıştığı yerden çıkarmayı başardılar. İtfaiye erleri çocuğun kolunu sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışırken annesi, göz yaşları içinde çocuğunu izledi.
İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu kurtarılan çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Çocuğun kolunun kırılmadığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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