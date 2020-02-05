: Çin'de virüs tespit edilen hastalar zorla hastaneye götürülüyor

05.02.2020 11:59 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:25

Çin'de, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 491'e, virüs teşhisi koyulanların sayısı 24 bin 324'e yükseldi. Ölü sayısı hızla artarken Çin'den dehşete düşüren görüntüler gelmeye devam ediyor. Virüs teşhis edildiği iddia edilen bir hastanın görevliler tarafından zorla hastaneye götürülme görüntüleri dikkat çekti.

ZORLA GÖTÜRDÜLER

Görüntülerde, koronavirüs bulaştığı iddia edilen bir hastanın sağlık personelleri tarafından zorla hastaneye götürülme anları yer aldı. Hastaneye gitmek istemeyen şüpheli, görevlilere dirense de zor kullanılarak ambulansa bindirildi.

491 KİŞİ ÖLDÜ

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, 2019-nCoV salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin 490'ı Çin ana karası, 1'i Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde olmak üzere 491'e çıktı.

Bununla birlikte koronavirüs teşhisi koyulan hasta sayısı 3 bin 219'nin durumu ciddi olmak üzere 24 bin 324'e yükseldi. Virüs taşıma durumu şüpheli olanlar 23 bin 260'a, müşahede altına alınanların sayısı ise 185 bin 555'e ulaştı. Çin ana karası dışında Hong Kong'daki vaka sayısı 18'e, Makau Özel İdari Bölgesi'nde ise 10'a yükseldi.

SON 24 SAATTE 65 CAN KAYBI

Ayrıca NHC, son 24 saatte 65 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 bin 887 koronavirüs vakasının tespit edildiğini aktararak, bu vakaların 431'inin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Diğer yandan koronavirüsten kaynaklı ölümlerin 479'u salgının merkez üssü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, eyalette tespit edilen vaka sayısı ise 16 bin 678'e yükseldi. Hubey'de en çok ölüm ve koronavirüs vakasında başı çeken Vuhan kentinde ölü sayısı 362, vaka sayısı 8 bin 351 oldu.

VUHAN'DA BİNALAR HASTANEYE DÖNÜŞÜYOR

Vuhan'da hastanelerde yatak yetmezliğinden dolayı biri stadyum, biri sergi merkezi olmak üzere 3 bina geçici hastaneye dönüştürülerek, koronavirüs bulaşan hastaların testi ve muayenesi için kullanılacak.

Toplam 3 bin 400 yatak kapasitesine ulaşan geçici hastaneler yatak, masa, sandalye elektrikli battaniye ve çeşitli malzemelerle donatıldı. Kentteki hastanelerde kapasite yetmezliği nedeniyle 10 günde bin yatak kapasiteli bir hastane inşa edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu. Kentlerin nüfusu 50 milyonu buluyor.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almıştı. Bugüne kadar Çin dışında Filipinler'de bir kişi koronavirüsten yaşamını yitirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Çin dışında 23 ülkede 151 koronavirüs vakasına rastlandığını duyurmuştu.

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