Çin'de "Ufak Fıstık" adlı robot karantinadaki insanlara yiyecek götürüyor

30.01.2020 14:29 | Son Güncelleme: 30.01.2020 14:29

"Ufak Fıstık" adlı robot, Çin'in Hangzhou şehrine tarifeli uçak seferiyle gelen ancak ölümcül virüs bulaştığı için otelde tutulan kişilere hizmet ederken görüntülendi.

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre robot, "Herkese merhaba. Sevimli Ufak Fıstık şimdi yiyeceklerinizi dağıtıyor. Afiyet olsun. Bir ihtiyacınız olursa lütfen personele WeChat üzerinden mesaj atın" diyor.

Habere göre, her katta birden fazla robotun görev yaptığı 16 katlı otelde halihazırda 300'ün üzerinde kişi karantina altında tutuluyor.

Teyit edilmiş 7 binden fazla koronavirüs vakıası bulunurken, hayatını yitirenlerin sayısı şu anda 170'e yükseldi.

Virüsün, yasadışı biçimde yabani hayvanları satışının yapıldığı Huanan Deniz Ürünleri Toptancı Pazarı'nda ortaya çıkarak yayıldığına inanılıyor.

Vuhan şehri Çinli yetkililerce 23 Ocak'ta tecrit edilirken, virüsün yayılmasını önleme amacıyla birçok havayolu şirketi de Çin anakarasına uçuşları dondurdu.

Vuhan'dan tahliye edilen yabancı ülke vatandaşları karantina merkezlerine yerleştiriliyor. Bunlar arasında Birleşik Krallık'a (BK) döndükten sonra iki hafta boyunca bir askeri üste kalmak zorunda olan yüzlerce Britanyalı da yer alıyor.

Birleşik Krallık Sağlık Bakanı Matt Hancock salı günü attığı bir tweette şunları yazdı: "Britanya vatandaşlarını Vuhan'dan getirmek için çok çalışıyoruz. Kamu güvenliği en büyük öncelik. Vuhan'dan dönen herkes 14 gün boyunca gerekli tüm tıbbi müdahaleler sağlanarak güvenli biçimde izole edilecek."

Şu ana kadar teyit edilmiş koronavirüs vakası bulunmayan BK'da, virüs henüz kamu sağlığına yönelik yüksek bir tehdit olarak değerlendirilmiyor.