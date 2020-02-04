Çin'de son 24 saatte koronavirüsten 64 kişi hayatını kaybetti; dünyada toplam ölü sayısı 427'e çıktı
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında ölü sayısı 425’e, virüsten etkilenenlerin sayısı ise 20 bin 438'e yükseldi. Dünya genelinde de ise bu sayı 427'ye çıktı
04.02.2020 08:53 | Son Güncelleme: 04.02.2020 08:53
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında ölü sayısı Çin'de 425'e, virüsten etkilenenlerin sayısı ise 20 bin 438'e yükseldi.
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde de bir kişi hayatını kaybetti. Böylelikle dünya genelinde koronavirüsten yaşanan can kaybı 427'ye yükseldi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com