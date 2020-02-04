Çin'de son 24 saatte koronavirüsten 64 kişi hayatını kaybetti; dünyada toplam ölü sayısı 427'e çıktı

04.02.2020 08:53 | Son Güncelleme: 04.02.2020 08:53

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında ölü sayısı Çin'de 425'e, virüsten etkilenenlerin sayısı ise 20 bin 438'e yükseldi.



Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde de bir kişi hayatını kaybetti. Böylelikle dünya genelinde koronavirüsten yaşanan can kaybı 427'ye yükseldi. Euronews.com'da Görüntüle