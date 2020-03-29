Çin'de metroda saçılan paralara "korona" korkusuyla kimse dokunamadı Çin'in Xi'an kentindeki bir metro istasyonunda etrafa saçılan kağıt paralara korona virüsü korkusuyla kimse dokunamadı.

Çin'in Xi'an kentindeki bir metro istasyonunda etrafa saçılan kağıt paralara korona virüsü korkusuyla kimse dokunamadı.

Çin, Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan ve ülke genelinde şu ana kadar 3 bin 300 kişinin ölümüne neden olan korona virüsü kriziyle mücadele ediyor. Ülkenin bazı bölgelerinde hayatın yavaş yavaş normale döndüğü gözlemlenirken, Xi'an kentindeki bir metro istasyonunda kimliği belirsiz bir kişi tarafından etrafa kağıt paralar saçıldı. Korona virüsünün bulaşması korkusuyla metro istasyonuna giriş yapan kimse paraları yerden almaya cesaret edemedi. O anları kameraya kaydeden bir yolcu, "Parayı kimin attığını bilmiyorum ama onu almaya cesaret edemiyorum" ifadelerini kullandı. O anlar sosyal medyada hızla yayılırken, bazı kullanıcılar, "Kim virüsü almaya cesaret ediyor?", "Yaşam ve ölüm karşısında para bile işe yaramaz" şeklinde yorumlarda bulundu.

Öte yandan, Çin'de 81 bin 439 korona virüsü vakası bulunuyor. - PEKİN

Kaynak: İHA