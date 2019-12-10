Çin'de pirinç dolu bir küpün içine gömülmüş en az 500 yıllık olduğu tahmin edilen yumurtalar bulundu
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Çin'de pirinç dolu bir küpün içine gömülmüş en az 500 yıllık olduğu tahmin edilen yumurtalar bulundu

Çin'de bulunan Guang'an Şehir Müzesi'nin müdürü Tang Yunmei, Ming Hanedanı'na ait bir mezarda bulunan, pirinç dolu bir küpün içerisine konulmuş yumurtaların en az 500 yıllık olduğunu söyledi.

10.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:07
Çin'de pirinç dolu bir küpün içine gömülmüş en az 500 yıllık olduğu tahmin edilen yumurtalar bulundu

Şinhua'nın haberine göre, Guang'an Şehir Müzesi Müdürü Tang Yunmei, Ming Hanedanı'na (1368-1644) ait bir mezarda bulunan küpteki yumurtaların pirincin içinde gömülerek muhafaza edildiğini ve en az 500 yıl kırılmadan kaldığını söyledi.

Tang, 1501'de ölen Yang Ming ve iki eşine ait mezarın, içinde ısının ve nem oranının değişmeyecek biçimde inşa edilmiş olmasının da yumurtaların kırılmadan kalmasında etkili olduğunu ifade etti.

DAHA ÖNCE DE BULUNMUŞTU

Çin'de 2015 yılında arkeologlar, 2 bin yıl öncesinden kalma mezarda bir yumurta bulmuş, ancak yumurtanın kabuğu, araştırmacıların temizlemek için kullandığı fırçanın darbesiyle çatlamıştı.

NEDEN YAPILDIĞI BİLİNMİYOR

Mezarlara yumurta koymanın kültürel anlamı, tarihçiler arasında hala tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Bazı tarihçiler, yumurtanın, yaşamın sayısız kuşaklar boyu sürmesini sembolize ettiğini savunurken, diğerleri mezar sahibi hayattayken sevdiğinden dolayı mezarına yumurta konulduğunu düşünüyor.

Kaynak: Hürriyet

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