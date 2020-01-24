Çin'de korona virüsü için hastane inşa ediliyor
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Çin'de korona virüsü için hastane inşa ediliyor

Çin'in Vuhan şehrinde koronavirüsten etkilenen kişileri tedavi etmek için bin yataklı hastane inşa edilmeye başlandı. 6 gün içinde tamamlanacak hastane tedavilerin sona ermesinin ardından imha edilecek.

24.01.2020 15:11 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:11
Çin'de korona virüsü için hastane inşa ediliyor

Çin medyasında yer alan haberlere göre koronavirüsten etkilenen kişileri tedavi etmek için bin yataklı hastane kuruluyor.

Perşembe günü başlayan inşaat çalışmalarının salı gününe kadar bitirilmesi planlanıyor.

Bin yataklı yapılması planlanan prefabrik hastane virüs krizinin sona ermesinin ardından imha edilecek.

Devlet televizyonunda yayınlanan görüntüler çamurlu şantiyede çalışan düzinelerce iş makinesi olduğunu gösterdi.

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