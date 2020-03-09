Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
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Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı

Çin'de yüzlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınında günlük tespit edilen vaka sayısında azalma oldu. Dün ülke genelinde 40 vakanın tespit edildiğini duyuran yetkililer, bu rakamın 20 Ocak'tan bu yana kayıtlara geçen günlük bazdaki en düşük sayı olduğunu açıkladı.

09.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:59
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı

Çin'de koronavirüs nedeniyle 22 kişi daha hayatını kaybetmesinin ardından toplam can kaybı 3 bin 122'ye ulaşırken, ülkedeki günlük tespit edilen vaka sayısının ise düştüğü gözlemlendi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, dün ülke genelinde 40 vakanın tespit edildiğini, bunun günlük verilerin yayımlanmaya başlandığı 20 Ocak'tan bu yana kayıtlara geçen günlük bazdaki en düşük sayı olduğunu bildirilirken, Çin genelinde dün bin 535 hastanın taburcu edildiği ve toplam taburcu edilen kişi sayısının da 58 bin 600'a çıktığı aktarıldı. Ülke genelindeki toplam vaka sayısı ise 80 bin 735'e yükseldi. Gansu eyaletine İran'dan gelen bir uçaktaki 4 kişiye korona virüsü teşhisi koyulurken, ülkedeki toplam yurt dışından gelen vaka sayısı 67'ye çıktı.

İTALYA'DA DURUM CİDDİ

Öte yandan Çin'in ardından en çok vakanın görüldüğü Güney Kore'de dün 248 yeni vaka kayıtlara geçerken, toplam vaka sayısı 7 bin 382'ye yükseldi. Yonhap'ın haberine göre, ülkede korona salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı da 51'e çıktı. Çin'in dışında en çok can kaybının görüldüğü İtalya'da ise korona virüsü salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 366'ya, vaka sayısı ise 7 bin 375'e yükseldi.

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Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı

Kaynak: İHA

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Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı

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