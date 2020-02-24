Çin'de bir garip koronavirüs önlemi! Market çalışanları brandanın arkasından satış yapıyor
Çin'de 2 bin 500'den fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüsten korunmak isteyen market çalışanları, müşterilere brandanın arkasından satış yapmaya başladı.
24.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:47
Çin'de 2 bin 500'den fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüsten korunmak için alınan ilginç önlemlere bir yenisi daha eklendi. Ülkede kaydedilen bir görüntüde market çalışanları, ölümcül virüsten korunmak için brandanın arkasından satış yapmaya başladı.