Çin'de bir anne ve bebeğine bufalo saldırdı Çin'de kucağında bebeği ile evinin kapısının önünde duran bir kadına, mezbahaya götürülürken kaçan bir bufalo saldırdı. Talihsiz kadın hafif şekilde yaralanırken bebek zarar görmeden kurtuldu.

Çin'in Guangdong bölgesindeki Heyuan kentinde mezbahaya götürülürken sahibinden kaçan bir bufalo, kucağında bebeği ile evinin kapısının önünde duran kadına saldırdı. Anne ve bebeğinin bufalonun saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. OLAYDA ANNE HAFİF YARALANDI, BEBEK ZARAR GÖRMEDİ Görütülerde, yere yığılan anne çığlık attıktan sonra evden çıkan bir adam bufaloyu uzaklaştırırken, diğer adam da yerdeki bebeği kurtarmaya çalışıyor. Olayda anne hafif yaralanırken bebek zarar görmediği kaydedildi. BUFALO VURULDU Mezbahaya kesilmek için götürülen bufalonun yoldayken sahibinden kaçtığını belirten polis yetkilisi sözcüsü, "Bufalo kaçtıktan sonra bir kadını yaraladı. Anne yumuşak doku yaralanması yaşadı, ancak çocuğu zarar görmedi. Kamu güvenlik bürosundan onay aldıktan sonra bufaloyu vurduk" dedi. Kaynak: DHA