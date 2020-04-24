Çin'de bir anne ve bebeğine bufalo saldırdı
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Çin'de bir anne ve bebeğine bufalo saldırdı

Çin'de kucağında bebeği ile evinin kapısının önünde duran bir kadına, mezbahaya götürülürken kaçan bir bufalo saldırdı. Talihsiz kadın hafif şekilde yaralanırken bebek zarar görmeden kurtuldu.

24.04.2020 12:47 | Son Güncelleme: 24.04.2020 13:06
Çin'de bir anne ve bebeğine bufalo saldırdı

Çin'in Guangdong bölgesindeki Heyuan kentinde mezbahaya götürülürken sahibinden kaçan bir bufalo, kucağında bebeği ile evinin kapısının önünde duran kadına saldırdı. Anne ve bebeğinin bufalonun saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

OLAYDA ANNE HAFİF YARALANDI, BEBEK ZARAR GÖRMEDİ

Görütülerde, yere yığılan anne çığlık attıktan sonra evden çıkan bir adam bufaloyu uzaklaştırırken, diğer adam da yerdeki bebeği kurtarmaya çalışıyor. Olayda anne hafif yaralanırken bebek zarar görmediği kaydedildi.

BUFALO VURULDU

Mezbahaya kesilmek için götürülen bufalonun yoldayken sahibinden kaçtığını belirten polis yetkilisi sözcüsü, "Bufalo kaçtıktan sonra bir kadını yaraladı. Anne yumuşak doku yaralanması yaşadı, ancak çocuğu zarar görmedi. Kamu güvenlik bürosundan onay aldıktan sonra bufaloyu vurduk" dedi.

Çin'de bir anne ve bebeğine bufalo saldırdı

Kaynak: DHA

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