Cin Çıkaracağız Diye 6 Kişiden 700 Bin Lira Dolandıran 2 Kişi Tutuklandı
Sivas'ta 6 kişiyi, cin çıkartma, define bulma, sıkıntılarını giderme, şifa verme gibi vaatlerle kandırarak 700 bin lira dolandıran 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Sivas'ta 6 kişiyi dini duygularını istismar ederek 700 bin TL dolandıran iki kişi çıkartıldıkları mahkemede tutuklandılar.
6 KİŞİYİ 700 BİN TL DOLANDIRDILAR
Edinilen bilgiye göre Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen takip sonucunda 6 kişiyi dini duygularını istismar ederek 700 bin TL dolandıran Ş.T. ve A.A. İsimli iki kişi yakalandı. Kendilerini hoca olarak tanıtan dolandırıcıların mağdurları; cin çıkartma, define bulma, sıkıntılarını giderme, şifa verme gibi vaatlerle kandırdıkları öğrenildi.
ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI
Ş.T.'nin kendisini Artin ismi tanıttığı, A.A.'nın ise mağdurlar ile Ş.T.'nin buluşmasına aracılık ettiği öğrenildi. Ş.T. ve A.A. emniyet ifadelerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye gönderildi. Hakim karşısına çıkan iki kişi dolandırıcılık suçlaması ile tutuklanarak cezaevine konuldu.
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idammmmmmmmmmmmmmmmmm çıksınnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn affffffffff istemiyoruzzzzzzzzzzzzzzzzzzz ceza inidirmi istemiyoruzzzzzzzzzzzzzzzzz böylelerini asalımda kurtarsın cinleri,,,Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Aslında bunlara kanıp pirim verenlerde tutuklanmalı ki, bu gibilerin aklı başına gelsin. Define bulunsa Devletten habersiz iç edeceklerdi.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bence onlarlda tutuklansln birdaha kimse boyle birseye inanmazsln herkese ibret olsun cin clkaracaklarmls baska bisey clktl hoslarlna gitmediCevap Yaz 1 Yayından Kaldır