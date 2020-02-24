Çin Büyükelçisi, koronavirüs aşısının bulunduğunu ve Mart sonuna kadar hayatın normale döneceğini duyurdu
Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, koronavirüs için aşının bulunduğunu ancak piyasaya çıkması için son testlerinin yapılmasının beklendiğini duyurdu. Hanhui ayrıca Mart sonuna kadar hayatın normale döneceğini belirtti.
Koronavirüsün 2 bin 594 can aldığı Çin'den sevindirici bir haber geldi. Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, koronavirüsün aşısının bulunduğunu ancak şu an test aşamasında olduğunu duyurdu.
"MART SONUNA KADAR HAYAT NORMALE DÖNECEK"
Çin'in Rusya Federasyonu Büyükelçisi Zhang Hanhui, Moskova'da Rus basınına yaptığı açıklamada, "Çin'deki bilim adamlarımızın bulduğu ilaç etkisini kanıtladı ve testler başarılı şekilde devam ediyor. İlaca yönelik çalışmaların son kısmının kısa süre zarfında bitirilmesi hedefleniyor ve Şubat sonuna kadar Çin'deki tüm şehirlerde hayat normale dönecek. Virüsün yayılma merkezinde ise hayatın Mart sonuna kadar düzelmesi planlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü'yle çalışıyoruz. Ekibimizin içinde 2 Rus bilim adamı da var. Rusya'ya ve halkına destekleri için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.
ÖLÜ SAYISI 2 BİN 594 OLDU
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, (NHC) 13 Şubat'ta yaptığı bir açıklamada ise Kovid-19'un kuluçka süresinin 24 güne kadar çıkabileceğini belirtmişti. NHC'den gün içinde yapılan bir açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 594'e çıktığı, toplam koronavirüs bulaşan kişi sayısının ise 11 bin 477'sinin durumu ciddi olmak üzere 76 bin 288'e yükseldiği bildirildi.
Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti. Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.
Haber Videosu: Çin Büyükelçisi, koronavirüs aşısının bulunduğunu ve Mart sonuna kadar hayatın normale döneceğini duyurdu
-
şükür ya rabbim!Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
helal sızeCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Kusura bakmayın ama asılsız haberleriniz yüzünden okuduğumuz şeylere hemen inanamıyoruz. . . Arkadaşlar lütfen sevinmeden önce başka kaynakları da okuyunCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Hadi inşallahCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
OHH BEECevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
-
İnşallah kısa zamanda bu beladan kurtulur insanlık. . .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
hani dünyanın umudu türk vakıf yöneticisindeydi. demekki neymiş biz çene çalar cak cek mış muş deriz el arı gibi çalışır. bu çinlileri günahım kadar sevmem ama helal olsun onlara çalışan kazanır. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır