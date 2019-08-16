2,5 yaşındaki bebek, çiğ köfte yoğurma makinesine düşerek can verdi

2,5 yaşındaki bebek, çiğ köfte yoğurma makinesine düşerek can verdi

Niğde'de çiğ köfte yoğurma makinesine düşen 2.5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

16.08.2019 17:00
2,5 yaşındaki bebek, çiğ köfte yoğurma makinesine düşerek can verdi

Niğde Merkez Yukarı Kayabaşı Mahallesi Karabulut Sokak'ta bir çiğ köfte imalathanesinde meydana gelen olayda, çiğ köfte yoğurma makinesi çalışırken içine düşen 2,5 yaşındaki C.M.A. ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

Ailesi tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen C.M.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2,5 yaşındaki bebek, çiğ köfte yoğurma makinesine düşerek can verdi
Kaynak: İHA
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