"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri Yeni tip koronavirüs salgınında "Ciğerlerimde cam var gibi hissediyorum" sözleriyle tanınan 39 yaşındaki hastalığı yendi ve hastaneden taburcu edildi. Genç kadının ilk sözleri, "Travmatik bir süreçti. Evde olduğum için mutluyum" oldu.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve insanları uyarmak için video çeken 39 yaşındaki Tara Jane Langston, hastaneden taburcu edildi. Langston, taburcu edildikten sonra "Evde olduğum için çok mutluyum" dedi.

Normalde zinde ve sağlıklı bir sporcu olan 39 yaşındaki Tara Jane Langston, Kovid-19 hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu. Nefes almak için mücadele eden genç kadın, insanların koronavirüse karşı dikkat etmesi için hasta yatağından bir video çekti ve kamuoyunda tanınan bir isim haline geldi.

Koronavirüsün tehlikeleri konusunda uyaran Langston, her nefes alıp verdiğinde ciğerlerinde cam varmış gibi hissettiğini söylemiş ve uyarılarda bulunmuştu. Langston hastaneden taburcu edildi.

"EVDE OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

İngiliz gazetesi Daily Mail'de yer alan habere göre, iki çocuk annesi Tara Jane Langston, "Evde olduğum için çok mutluyum. Bu aldığım en güzel anneler günü hediyesiydi" dedi.

"TRAVMATİK BİR ZAMAN OLDU"

Langston, "Kızlarımı ve kocamı gördüğüm için ve de koronavirüsü yendiğim için çok mutluyum. Hala iyileşme sürecindeyim ama videoyu çekerkenki halimden çok daha iyi hissediyorum. Travmatik bir zaman oldu, ama en kötüsü bitti" diye konuştu.