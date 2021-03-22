Çiğdem Tunç kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Çiğdem Tunç kimdir, kaç yaşında?
22 Mart 2021 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Çiğdem Tunç kimdir? Sinema oyuncusu ve balerin olan Çiğdem Tunç kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Çiğdem Tunç hayatı ve biyografisi nedir?
22 Mart 2021 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Çiğdem Tunç kimdir? Sinema oyuncusu ve balerin olan Çiğdem Tunç kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Çiğdem Tunç hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
ÇİĞDEM TUNÇ KİMDİR?
28 Haziran 1964 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Annesinin adı Ümran Tunç'dur. Anne tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nda sadrazamlık makamına erişmiş ünlü "Köprülü" ailesinin torunlarındandır. Üsküdar Amerikan Kız Lisesi ve Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo-TV Bölümünü bitirdi. 15 yıl boyunca bale eğitimi alan Çiğdem Tunç, profesyonel sanat hayatına İDOB'de balerin olarak başladı. Pek çok sinema filminde ve müzikallerde başrollerde, yardımcı ve konuk oyuncu olarak rol almıştır.
1982 yılından itibaren de sanat yaşamını; oyuncu, yapımcı ve sunucu olarak aralıksız sürdürmektedir. Mehmet Ali Erbil ile birlikte 1984 yılında başlayan ve uzun yıllar çeşitli televizyon programlarında sunucu ve oyuncu olarak yer almıştır. Birçok sinema, tiyatro, televizyon programı ve etkinliklerde oyuncu, sunucu ve seslendirmen olarak görev aldı. Televizyon kariyeri ise "Boğaziçinden", "Bizden size". "Teleskop" programlarında dans etmesi ile başladı. Çiğdem Tunç, 1995 yılında fotoğrafçı Hulki Mengü ile evlendi. 25 Mayıs 2007 tarihinde boşandı.
Aranjörlüğünü Garo Mafyan'ın yaptığı "Biz İkimiz" isimli bir albümde Mehmet Ali Erbil ile birlikte çalışan Çiğdem Tunç aynı zamanda "Şiir, Şehir, İstanbul" projesinde şair Sunay Akın'ın şiirlerini okudu. 19 Aralık 2014 tarihinde vizyona giren "Vay Başıma Gelenler 2,5" adlı sinema filminde Yıldırım Memişoğlu, Bülent Çolak, Metin Zakoğlu, Fatma Toptaş, Dilek Serbest, Esra Sönmezer, Volkan Keskin ve Mustafa Şen ile birlikte rol aldı.
HAZIRLADIĞI VE SUNDUĞU TV PROGRAMLARI
Sarışın Geceler - Kanal T
- Anadolu Yıldızı - Kanal 7
- Kırmızı - Medical Channel, İstanbul TV
- Çay ve Sempati - BRT, Kanal T
- Gecenin Rengi - Kanal 6
- Var mı Benim Gibisi? - Kanal 6 (Yarışma)
- Binbir Gece - Kanal 6
- 900 Saniye - TRT 1
- Bir Başka Gece - TRT 1
- Profil - Kanal 9
- Hangi İl Hangi Çiftçi - TRT 1 (Yarışma)
- Pazardan Pazara - TRT 1
- Monitör - TRT 1
- Geceye Selam
- Do Re Mi - TRT
FİLMOGRAFİSİ
2014 - Vay Başıma Gelenler 2,5 (Sinema Filmi)
2014 - Analı Oğullu (Vildan) (TV Dizisi)
2012 - Yalan Dünya (TV Dizisi)
2011 - Bizim Yenge
2011 - Kanıt (TV Dizisi)
2010 - Geniş Aile
2007 - Genco: Bihter
2006 - Unutulmayanlar: Konuk Oyuncu
2005 - Belalı Baldız Konuk Oyuncu
2004 - Sular Durulmuyor
2004 - Neredesin Firuze: Show Sunucusu
2002 - Çekirdek Aile
2001 - Tatlı Hayat
2000 - Can Dostlar
1999 - Az Sonra (TV Dizisi)
1999 - Evlilik Hikayeleri (TV Dizisi)
1999 - Umut Yolcuları
1996 - Çılgın Bediş
1991 - Aldatacağım: Avukat Nilüfer
1986 - Sonsuz Aşk
1984 - Alev Alev: Ümran
1984 – Kayıp Kızlar
1984 - Şabaniye: Nazlı
1983 - Gecenin Sonu
1982 - Hasret Sancısı: Seher
1980 - Renkli Dünya
2020 0.5 işsizlik puan azalmış 13,2 oldu