Çiğdem Tunç kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Çiğdem Tunç kimdir, kaç yaşında?

22 Mart 2021 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Çiğdem Tunç kimdir? Sinema oyuncusu ve balerin olan Çiğdem Tunç kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Çiğdem Tunç hayatı ve biyografisi nedir?

22 Mart 2021 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Çiğdem Tunç kimdir? Sinema oyuncusu ve balerin olan Çiğdem Tunç kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Çiğdem Tunç hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÇİĞDEM TUNÇ KİMDİR?

28 Haziran 1964 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Annesinin adı Ümran Tunç'dur. Anne tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nda sadrazamlık makamına erişmiş ünlü "Köprülü" ailesinin torunlarındandır. Üsküdar Amerikan Kız Lisesi ve Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo-TV Bölümünü bitirdi. 15 yıl boyunca bale eğitimi alan Çiğdem Tunç, profesyonel sanat hayatına İDOB'de balerin olarak başladı. Pek çok sinema filminde ve müzikallerde başrollerde, yardımcı ve konuk oyuncu olarak rol almıştır.

1982 yılından itibaren de sanat yaşamını; oyuncu, yapımcı ve sunucu olarak aralıksız sürdürmektedir. Mehmet Ali Erbil ile birlikte 1984 yılında başlayan ve uzun yıllar çeşitli televizyon programlarında sunucu ve oyuncu olarak yer almıştır. Birçok sinema, tiyatro, televizyon programı ve etkinliklerde oyuncu, sunucu ve seslendirmen olarak görev aldı. Televizyon kariyeri ise "Boğaziçinden", "Bizden size". "Teleskop" programlarında dans etmesi ile başladı. Çiğdem Tunç, 1995 yılında fotoğrafçı Hulki Mengü ile evlendi. 25 Mayıs 2007 tarihinde boşandı.

Aranjörlüğünü Garo Mafyan'ın yaptığı "Biz İkimiz" isimli bir albümde Mehmet Ali Erbil ile birlikte çalışan Çiğdem Tunç aynı zamanda "Şiir, Şehir, İstanbul" projesinde şair Sunay Akın'ın şiirlerini okudu. 19 Aralık 2014 tarihinde vizyona giren "Vay Başıma Gelenler 2,5" adlı sinema filminde Yıldırım Memişoğlu, Bülent Çolak, Metin Zakoğlu, Fatma Toptaş, Dilek Serbest, Esra Sönmezer, Volkan Keskin ve Mustafa Şen ile birlikte rol aldı.

HAZIRLADIĞI VE SUNDUĞU TV PROGRAMLARI

Sarışın Geceler - Kanal T

- Anadolu Yıldızı - Kanal 7

- Kırmızı - Medical Channel, İstanbul TV

- Çay ve Sempati - BRT, Kanal T

- Gecenin Rengi - Kanal 6

- Var mı Benim Gibisi? - Kanal 6 (Yarışma)

- Binbir Gece - Kanal 6

- 900 Saniye - TRT 1

- Bir Başka Gece - TRT 1

- Profil - Kanal 9

- Hangi İl Hangi Çiftçi - TRT 1 (Yarışma)

- Pazardan Pazara - TRT 1

- Monitör - TRT 1

- Geceye Selam

- Do Re Mi - TRT

FİLMOGRAFİSİ

2014 - Vay Başıma Gelenler 2,5 (Sinema Filmi)

2014 - Analı Oğullu (Vildan) (TV Dizisi)

2012 - Yalan Dünya (TV Dizisi)

2011 - Bizim Yenge

2011 - Kanıt (TV Dizisi)

2010 - Geniş Aile

2007 - Genco: Bihter

2006 - Unutulmayanlar: Konuk Oyuncu

2005 - Belalı Baldız Konuk Oyuncu

2004 - Sular Durulmuyor

2004 - Neredesin Firuze: Show Sunucusu

2002 - Çekirdek Aile

2001 - Tatlı Hayat

2000 - Can Dostlar

1999 - Az Sonra (TV Dizisi)

1999 - Evlilik Hikayeleri (TV Dizisi)

1999 - Umut Yolcuları

1996 - Çılgın Bediş

1991 - Aldatacağım: Avukat Nilüfer

1986 - Sonsuz Aşk

1984 - Alev Alev: Ümran

1984 – Kayıp Kızlar

1984 - Şabaniye: Nazlı

1983 - Gecenin Sonu

1982 - Hasret Sancısı: Seher

1980 - Renkli Dünya

2020 0.5 işsizlik puan azalmış 13,2 oldu