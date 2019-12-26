: Çiftlik Bank davasında firari sanıklardan biri duruşmaya katılıp ifade verdi

26.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:08

Kurucusu Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 4'ü firari 48 sanıklı Çiftlik Bank davasına devam edildi. Davanın firari sanığı Çiftlik Bank eski Genel Müdürü Niyazi Karakoç, bugünkü duruşmaya gelerek ifade verdi.

Mehmet Aydın ile birlikte 4'ü firari 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının bugünkü duruşmasına hakkında yakalama kararı bulunan Niyazi Karakoç, tutuksuz sanıklar Savaş Yıkılmaz, Erol Korkut, Umery Karakoç, Cafer Çolak, Ahmet Furkan Ferman ile 20 müşteki ve tarafların avukatları katıldı.

FİRARİ SANIK DURUŞMAYA GELDİ

Sorgusu yapılan Niyazi Karakoç, sanıklardan oğlu Umery Karakoç'un Çiftlik Bank'ın sahipleri ile bağlantısı olduğunu belirterek, "Belediyenin etkinliklerinde ve açılışlarında sunumu ben yapıyordum. Mehmet Aydın, oğlum nedeniyle yaptığım etkinliklerden haberdardı. Kendileri ile çalışmam için oğlum aracılığıyla teklifte bulundu. 2017 yılı Aralık ayında Çiftlik Bank'ın Konya'da yaptığı, ulusal televizyonlarda da yayınlanan çiftliğin açılışına ilişkin etkinlikte sunumu ben yapmıştım" dedi.

Bu sunumdan sonra Mehmet Aydın ile birebir görüştüğünü, kendisi ile çalışması için teklifte bulunduğunu söyleyen Niyazi Karakoç, "Önerilen ücretin cazip olması nedeniyle çalışmayı kabul ettim. 9 Şubat 2018 tarihinde istifa ederek Çiftlik Bank olarak bilinen şirketin genel müdürü olarak göreve başladım. Başladıktan 15-20 gün sonra işlerin iyi gitmediğini fark ettim. Bunu Mehmet Aydın'a da ifade ettim. Verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi üzerine 13 Mart 2018 tarihinde istifa ettim ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda şikayetçi oldum. Bu nedenle suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

BUGÜNKÜ DURUŞMADA 20 MÜŞTEKİ DİNLENDİ

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak çalıştığını söyleyen Fatih Karabulut, müşteki sıfatı ile ifade verdi. Medya ve televizyonlardaki ilanlar üzerine Çiftlik Bank olarak bilinen oluşuma katıldığını söyleyen Karabulut, toplam 33 bin 500 TL yatırdığını, bunun 10 bin TL'sini geri aldığını, 23 bin 500 TL alacaklı bulunduğunu bu nedenle sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Ev hanımı olduğunu söyleyen müşteki Melike Okumuş, Çiftlik Bank olarak bilinen oluşuma internet üzerinden katıldığını belirterek, 74 bin TL yatırdığını bunun 55 bin lirasını geri alabildiğini belirterek sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Davaya katılan 18 müşteki de çeşitli oranlarda alacaklı bulunduklarını bu nedenle sanıklardan şikayetçi olduklarını beyan ettiler.

Bu celse duruşmaya gelerek ifade veren Niyazi Karakoç hakkındaki yakalama kararını kaldıran mahkeme, firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Cengiz Samur ve Osman Naim Kaya hakkındaki yakalama kararının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 1 kez "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", 3.762 kez "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık", 3762 kez "Ticari şirket faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez de "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıl hapis cezası isteniyor.

11 SANIK TUTUKLU 7 SANIK FİRARİ

30 şüpheli hakkında da, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığını arttırma suçlarından 5'er yıldan 13'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor.

132 BİN KİŞİDEN 1.1 MİLYAR LİRA TOPLAMIŞ

Şüphelilerin 31 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira para topladığı, toplanan bu paranın 687 milyon 838 bin 995 lirasının katılımcılara geri ödendiği belirtiliyor.

Kaynak: DHA

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