Çifte cinayet zanlısı 13 yaşındaki çocuk, bacakları bağlıyken polisin elinden kaçtı

07.11.2019 11:05 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:00

ABD'de Kuzey Carolina eyaletinde iki kişiyi öldürmekle suçlanan 13 yaşındaki cinayet zanlısı çocuk, adliye binasında polislerin gözü önünde kaçtı. Bacakları bağlı bir şekilde polislerin arasından kaçan çocuk ise Amerika'da şaşkınlık yarattı.

Lumberton polis yetkilileri, Jericho W. adlı zanlının mahkeme binasından Salı günü öğlen 12.10'da kaçtığını söyledi. Bacaklarında kelepçe olan ve yalınayak kaçan çocuğu bulmak için başlatılan operasyona helikopterler de katıldı.

ANNESİNİN YANINDA BULUNDU

Jericho W. Çarşamba gecesi annesi Nikki Jacobs'ın yanında bulundu. Jacobs, "Oğlumu arabamla polise götürüyordum" dedi. Annesinin "küçüklüğünden beri sorunlu bir çocuktu" dediği Jericho'nun adliye binasından kaçtıktan sonra bir bisiklet bularak amcasının evine gittiği belirtiliyor.

2 KARDEŞİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU

Jericho W, geçen ay evlerinde ölü bulunan iki kardeşin ölümünden sorumlu tutuluyor. Olaydan iki gün sonra Jericho W ve Derrick Hunt adlı 19 yaşındaki bir kişi hakkında cinayet davası açılmıştı. Jericho W. hakkında silahlı soygun suçlaması da var. Adliyeden kaçtıktan sonra polis Jericho W.'nin tehlikeli olduğu uyarısında bulunmuş ve yakalanması için kent halkından yardım istemişti.