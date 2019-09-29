Ciciş Ceyda'dan yarı çıplak yatak pozu! Göğsünü eliyle kapattı

Ciciş Ceyda'dan yarı çıplak yatak pozu! Göğsünü eliyle kapattı

Magazin dünyasında Cicişler olarak tanınan kardeşlerden Ceyda Ersoy, yatakta üzerinde sadece havlu olan fotoğrafını paylaştı.

29.09.2019 13:00
Ciciş Ceyda'dan yarı çıplak yatak pozu! Göğsünü eliyle kapattı

Magazin dünyasında skandallarıyla gündeme gelen Esra-Ceyda kardeşler, son zamanlarda sosyal medya hesaplarından paylaştıkları çıplak pozlarla olay olmaya devam ediyorlar.

YATAKTA YARI ÇIPLAK POZ

Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Ceyda Ersoy, sosyal medya hesabından cesur paylaşıma imza attı. Ersoy,Instagram'da üzerinde sadece havlu olan bir fotoğraf paylaştı. Ünlü ismin, bununla da kalmayıp açıkta kalan göğsünü eliyle kapatması da dikkat çekti.

FOTOĞRAFINI HEMEN KALDIRMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde de banyodan benzer poz paylaşan Ceyda Ersoy, paylaşımını kısa bir süre sonra kaldırmıştı.

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YORUMLAR (18)

  • SS:
    bunlari yakindan gorun o kadar cirkinlestilerki anlatamam 10 sene once ne kadar guzeldi yakindan bakmaya kiyamazdiniz simdi yuzune bakilmiyor incecik aidsli gibiler slikonlar alan filan tobe yarabbi evden uzak
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  • BJK:
    Bir ailen var hiç mi düşünmez insan sosyal medyada beğeni almak veya konuşulmak bu kadar önemlimi....
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  • BAHRİ:
    Bunlar sıradan adamlara vermezler dostum, hem zengin hem tanınmış olucan. Sadece gecelik değil bunlar ev kirası, alış veriş masrafları ödetirler. Ayrıca senden sürekli hediye almanı beklerler, cep telefonu, pahalı lüx çanta, çizme kıyafet , giysi vb. Eğer görmüş geçirmiş bir adam değilsen donuna kadar sömürürler
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