Çiçekdağı Belediyesi vatandaşa ekmek dağıtımında öncü oldu
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Çiçekdağı Belediyesi vatandaşa ekmek dağıtımında öncü oldu

Çiçekdağı Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tam kapasite çalışarak halkın ekmek ihtiyacını giderdi.

Çiçekdağı Belediyesi vatandaşa ekmek dağıtımında öncü oldu
26.05.2020 14:55 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:59

Çiçekdağı Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tam kapasite çalışarak halkın ekmek ihtiyacını giderdi.

İlçe halkının ekmek ihtiyacı, belediye ekiplerinin tam kapasite çalışması ile giderildi. İlçede her mahalleye ulaştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, ilçede yaşayan halkın sosyal medya hesapları ile belediye teşekkür ettiğini açıkladı.

Vatandaşı ekmeksiz bırakmayacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Hakanoğlu, "Sokağa çıkma yasağında vatandaşların ekmek talepleri Çiçekdağı Belediyesi tarafından karşılandı. Mobil ekipler tarafından Çiçekdağı ilçesinin her mahallesine ekmek ulaştırıldı. Halk Ekmek Fırını tarafından evlerine kadar getirilen ekmeklerden duydukları memnuniyeti sosyal medyadan duyurarak paylaştı. Amacımız belediye olarak halka en iyi hizmeti sunmaktır" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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