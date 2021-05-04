CIA merkezine girmeye çalışan şüpheli etkisiz hale getirildi
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CIA merkezine girmeye çalışan şüpheli etkisiz hale getirildi

CIA merkezine girmeye çalışan şüpheli etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

ABD'nin Virginia eyaletinde Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) genel merkezine aracı ile girmek isteyen bir şüpheli, güvenlik güçleri tarafından engellendi.

 ABD'nin Virginia eyaletinde Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) genel merkezine aracı ile girmek isteyen bir şüpheli, güvenlik güçleri tarafından engellendi.

ABD'nin Virginia eyaletindeki Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) genel merkezinde hareketli saatler yaşandı. McLean CIA kampüsünü aracıyla girmeye çalışan bir kişinin kapıdaki silahlı güvenlik güçleri tarafından vurularak, etkisiz hale getirildi. Şüphelinin, Federal Büro Ajanları (FBI) tarafından vurulduğu belirtildi. FBI konuyla ilgili yaptığı açıklamada "McLean, VA'daki Merkezi İstihbarat Teşkilatı Genel Merkezi dışında bir güvenlik olayına karışan bir kişi, aracından silahla çıktı.Ve kolluk kuvvetleriyle çatışmaya girdi" ifadelerine yer verdi. Şüphelinin hastaneye kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı belirtildi. Olayın CIA ajanları tarafında soruşturulduğu ifade edildi. 


CIA merkezine girmeye çalışan şüpheli etkisiz hale getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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