CHP Uçhisar Belediye Başkan Adayını Açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde belediye başkan adayları açıklanmaya devam ediyor.

CHP Genel Merkezi tarafından Avanos, Ürgüp, Derinkuyu, Kozaklı, Sulusaray, Yazıhüyük'ten sonra Uçhisar Belediye Başkan adayı da açıklandı. CHP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada 31 Mart 2019 seçimlerinde Uçhisar Belediye Başkan adayının Bünyamin Şabab olduğu açıklandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA