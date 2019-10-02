Canan Kaftancıoğlu, CHP Şişli İlçe Örgütüne kayyım atadı

02.10.2019 09:54

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu başkanlığındaki CHP İl Yönetim Kurulu, dün gece geç saatlerde gerçekleştirilen toplantının ardından, oy birliği ile CHP Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik ve yönetim kurulunu görevden alarak kayyım atandı.

Yaklaşan kongre sürecinde karşı aday çıkabileceği endişesiyle atılan bu adım, kayyım uygulaması olarak nitelendirildi. CHP Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik yönetimini görevden almak için CHP İstanbul İl Yöneticisi Özgür Akat görevlendirildi.

Canan Kaftancıoğlu

KONGREYE KADAR YÖNETECEK

İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde siyasete başlayan Özgür Akat il yönetimine girmişti. CHP Genel Merkezi, CHP İstanbul İl Başkanlığındaki Canan Kaftancıoğlu ve CHP İstanbul İl Yönetim Kurulu, yeni bir yönetim ataması bekleniyor. Yeni yönetim CHP Şişli ilçesini kongreye kadar yönetecek.

CHP'de kritik tarih 8 Kasım 2019 olacak. 8 kasımda CHP mahalle kongreleri düzenlenecek.