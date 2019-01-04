CHP'nin İstanbul'un 6 İlçesinde Mevcut Belediye Başkanlarını Aday Göstereceği Konululuyor

CHP'de İstanbul'un ilçeleri için aday belirleme çalışmaları sürerken, parti kulislerinde Bakırköy, Maltepe, Ataşehir, Şişli, Silivri ve Çatalca'da mevcut belediye başkanlarının yeniden aday gösterileceği konuşuluyor. İzmir'de ise ilçe örgütlerinin itirazına karşı İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın aday gösterileceği ileri sürüldü.

Cumhuriyet'ten Ali Açar'ın haberine göre, CHP'de ocak ayının sonunda açıklanması beklenen mevcut belediyelerin içinden Bakırköy, Maltepe, Ataşehir (Battal İlgezdi), Şişli, Silivri ve Çatalca'da mevcut belediye başkanları ile bir dönem daha devam etme kararı alındığı öğrenildi.

ŞİŞLİ'DE HAYRİ İNÖNÜ

Parti kulislerinde Şişli'de Mustafa Sarıgül ve Hayri İnönü arasında yaşanan gerilim sonrası formül arayan Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine "İnönü soyadını değiştiremem" diyerek İnönü'den yana tavır aldığı öğrenildi. Sarıgül'ün ise adayların açıklanmasının ardından DSP'den gelebilecek adaylık teklifini değerlendireceği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ'TA LEYLA ÜNVER ÖNE ÇIKIYOR

Beşiktaş'ta ismi güçlü bir biçimde öne çıkan Leyla Ünver'in yanısıra Merve Öztopaloğlu ve eski belediye başkanı İsmail Ünal'ın da yeniden gündeme geldiğİ belirtildi. Küçükçekmece'de Kemal Çebi ve Çetin Çapan isminin öne çıktığı ve bir kez daha yapılacak anketten çıkan sonuca göre adayın netleşeceği söylendi. Kadıköy için Şerdil Dara Odabaşı isminin öne çıktığı bildirildi.

İZMİR'DE MURAT BAKAN'IN İSMİ GEÇİYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda İzmir Milletvekili Murat Bakan ismi parti kulislerinde yüksek sesle dillendiriliyor. Geçtiğimiz hafta sonu İzmir'in 21 ilçe başkanının Ankara'da Kılıçdaroğlu ile görüşerek rahatsızlığını ilettiği belirtilirken, Kılıçdaroğlu'nun önceki gün Bakan ile 1,5 saat görüşmesinin ardından kararını verdiği ileri sürüldü.

ADALAR'IN ADAYINA TEPKİ

Adalar için gazeteci Erdem Gül ismi açıklanırken Ermeni kökenli aday adayı Nurhan Çetinkaya'yı destekleyen ve imza veren 2 bin 500 adalı adına bir grup kadın toplanan imzaları Kılıçdaroğlu ve parti yöneticilerine teslim edilmek üzere genel merkeze giderek ada dışından adaya sıcak bakmadıklarını belirttiler.