18 Saatlik PM'nin Ardından CHP'nin İstanbul Adayları Belli Oldu
CHP'de 18 saat süren Parti Meclisi'nin ardından İstanbul'un 39 ilçesinden 29'unda belediye başkan adayları belli oldu. Kadıköy, Şişli, Adalar, Avcılar ve Kartal'da yeni isimler aday gösterildi.
CHP Parti Meclisi'nin tamamlanmasının ardından, İstanbul'un 39 ilçesinden 29'unda belediye başkan adayları belli oldu. Buna göre, 5 belediye başkanı tekrar aday gösterilirken, 5 belediyede ise yeni isimler aday oldu. Eski Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün Adalar Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesi sürpriz olarak nitelendirildi. Yine İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Battal İlgezdi'nin yeniden aday gösterilmesi de dikkat çeken bir başka detay oldu.
PARTİ SÖZCÜSÜ'NDEN AÇIKLAMA
Parti Meclisi sona ererken 145 belediye başkan adayı daha belli oldu. Toplantı sonrası açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Seyit Torun, "İstanbul'da 29 ilçe adayımızı belirledik. Bu zamanda toplamda 842 belediye başkan adayını açıkladık" dedi.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN İLGEZDİ TEKRAR ADAY
İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan CHP Ataşehir Belediyesi eski Başkanı Battal İlgezdi tekrar aday gösterildi. Bülent Kerimoğlu da tekrar Bakırköy Belediye Başkan adayı oldu. CHP, Büyükçekmece, Çatalca ve Sarıyer'de mevcut başkanlar Hasan Akgün, Cem Kara ve Şükrü Genç ile devam etme kararı aldı.
KRİTİK 5 BELEDİYEDE YENİ İSİM
İstanbul'da 5 CHP belediyesinde ise yeni aday gösterildi. Buna göre; Eski Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül, Attilla Aytaç yerine Adalar Belediye Başkan adayı oldu. Avcılar Belediye Başkanı Hanay Handan Toprak Benli'nin yerine ise Turan Hançerli aday gösterildi. İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınan Murat Hazinedar aday gösterilmezken, Beşiktaş Belediye Başkan adaylığı için Rıza Akpolat aday oldu. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'nun yerine de Şerdil Dara Odabaşı aday gösterildi. Kartal Belediye Başkanı olan Altınok Öz'ün yerine ise Gökhan Yüksel aday gösterildi.
CHP'NİN İSTANBUL ADAY LİSTESİ
Adalar - Erdem Gül
Ataşehir - Battal İlgezdi
Avcılar - Turan Hançerli
Bahçelievler - Mehmet Ali Özkan
Bakırköy - Bülent Kerimoğlu
Başakşehir - Abdulhadi Akmugan
Bayrampaşa - Remzi Albayrak
Beşiktaş - Rıza Akpolat
Beykoz - Coşkun Tosun
Büyükçekmece - Hasan Akgün
Çatalca - Cem Kara
Çekmeköy - Seyfettin Yıldırım
Esenyurt - Kemal Deniz Bozkurt
Fatih - Soner Özimer
Gaziosmanpaşa - Erkan Kaya
Güngören - İsmet Yaşar
Kadıköy - Şerdil Dara Odabaşı
Kartal - Gökhan Yüksel
Pendik - Mehmet Salih Usta
Sancaktepe - Özgen Nama
Sultanbeyli - Ayhan Koç
Sultangazi - Haluk Bozkurt
Şile - Ali Secaattin Güney
Tuzla - Salim Gürsoy
Ümraniye - Cafer Aktürk
Üsküdar - Ahmet Kılıç
Zeytinburnu - Adil Emecan
Eyüpsultan - Emel Bilenoğlu
Sarıyer - Şükrü Genç