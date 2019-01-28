18 Saatlik PM'nin Ardından CHP'nin İstanbul Adayları Belli Oldu

CHP Parti Meclisi'nin tamamlanmasının ardından, İstanbul'un 39 ilçesinden 29'unda belediye başkan adayları belli oldu. Buna göre, 5 belediye başkanı tekrar aday gösterilirken, 5 belediyede ise yeni isimler aday oldu. Eski Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün Adalar Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesi sürpriz olarak nitelendirildi. Yine İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Battal İlgezdi'nin yeniden aday gösterilmesi de dikkat çeken bir başka detay oldu.

PARTİ SÖZCÜSÜ'NDEN AÇIKLAMA

Parti Meclisi sona ererken 145 belediye başkan adayı daha belli oldu. Toplantı sonrası açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Seyit Torun, "İstanbul'da 29 ilçe adayımızı belirledik. Bu zamanda toplamda 842 belediye başkan adayını açıkladık" dedi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN İLGEZDİ TEKRAR ADAY

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan CHP Ataşehir Belediyesi eski Başkanı Battal İlgezdi tekrar aday gösterildi. Bülent Kerimoğlu da tekrar Bakırköy Belediye Başkan adayı oldu. CHP, Büyükçekmece, Çatalca ve Sarıyer'de mevcut başkanlar Hasan Akgün, Cem Kara ve Şükrü Genç ile devam etme kararı aldı.

KRİTİK 5 BELEDİYEDE YENİ İSİM

İstanbul'da 5 CHP belediyesinde ise yeni aday gösterildi. Buna göre; Eski Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül, Attilla Aytaç yerine Adalar Belediye Başkan adayı oldu. Avcılar Belediye Başkanı Hanay Handan Toprak Benli'nin yerine ise Turan Hançerli aday gösterildi. İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınan Murat Hazinedar aday gösterilmezken, Beşiktaş Belediye Başkan adaylığı için Rıza Akpolat aday oldu. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'nun yerine de Şerdil Dara Odabaşı aday gösterildi. Kartal Belediye Başkanı olan Altınok Öz'ün yerine ise Gökhan Yüksel aday gösterildi.

CHP'NİN İSTANBUL ADAY LİSTESİ

Adalar - Erdem Gül

Ataşehir - Battal İlgezdi

Avcılar - Turan Hançerli

Bahçelievler - Mehmet Ali Özkan

Bakırköy - Bülent Kerimoğlu

Başakşehir - Abdulhadi Akmugan

Bayrampaşa - Remzi Albayrak

Beşiktaş - Rıza Akpolat

Beykoz - Coşkun Tosun

Büyükçekmece - Hasan Akgün

Çatalca - Cem Kara

Çekmeköy - Seyfettin Yıldırım

Esenyurt - Kemal Deniz Bozkurt

Fatih - Soner Özimer

Gaziosmanpaşa - Erkan Kaya

Güngören - İsmet Yaşar

Kadıköy - Şerdil Dara Odabaşı

Kartal - Gökhan Yüksel

Pendik - Mehmet Salih Usta

Sancaktepe - Özgen Nama

Sultanbeyli - Ayhan Koç

Sultangazi - Haluk Bozkurt

Şile - Ali Secaattin Güney

Tuzla - Salim Gürsoy

Ümraniye - Cafer Aktürk

Üsküdar - Ahmet Kılıç

Zeytinburnu - Adil Emecan

Eyüpsultan - Emel Bilenoğlu

Sarıyer - Şükrü Genç