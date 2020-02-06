: CHP'nin boykot kararı sonrası İmamoğlu, CNN Türk'te katılacağı programı iptal etti

06.02.2020 21:56 | Son Güncelleme: 06.02.2020 22:03

CHP'nin CNN Türk'ü boykot etme kararı almasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CNN Türk'te programlara katılmama kararı aldı.

İMAMOĞLU İPTAL ETTİ

Oda TV'nin haberine göre İmamoğlu, 12 Şubat'ta CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan ile yapacağı Tarafsız Bölge programını parti kararı sonrası iptal etti.

CHP, CNN TÜRK BOYKOTU BAŞLATTI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, parti yönetiminin aldığı karar doğrultusunda bundan böyle CNN Türk ekranlarında yer almayacaklarını söylemişti.

Seçmenlerinden de CNN Türk'ü izlememelerini isteyen Özkan, "Seçmenlerimiz de izlemesin, çocuklarına izletmesin" demişti.

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