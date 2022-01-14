CHP'li Yıldırım Kaya Oğuzhan Asiltürk'ten öğrendim dedi, Kılıçdaroğlu'nun Kabe anısını anlattı

Chp Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Ankara Masası TV'de katıldığı programda konuşan Yıldırım Kaya, Kılıçdaroğlu'nun umreye gittiğini ve peygamber soyundan geldiğini söyledi.

"PEYGAMBER SOYUNDAN GELDİĞİNİ ANLATMAZ"

Kılıçdaroğlu'ndan övgüyle bahseden Yıldırım Kaya, "Genel Başkan'ımızın bir huyu var 'Bu konuyu ben yaptım' diye anlatmıyor. Umreye gittiğini de kimse bilmez, anlatmaz çünkü. Peygamber soyundan geldiğini de kimseye anlatmaz. Sayın Tayyip Erdoğan'ın böyle bir geçmişi olsa kitaplar basar, billboardları donatırdı." diye konuştu.

"OĞUZHAN ASİLTÜRK'TEN ÖĞRENDİM"

Geçtiğimiz aylarda yaşamını yitiren Oğuzhan Asiltürk'le bir anısını anlatan Yıldırım Kaya, "Genel Başkanı'mızın dedesinin Alaşehir'de türbesi var. Ben ziyaret ettim. Ben de orada öğrendim, Genel Başkan'ımız anlatmadı. Genel Başkan'ımızın umreye gittiğini de Saadet Partisi'nin duayen ismi rahmetli Oğuzhan Asiltürk'ten uçak yolculuğunda öğrendim. Asiltürk, 'Genel Başkan'ınızın kıymetini bilin. Genel Başkan'ınızın umreye gittiğini, Kabe'de gözünden şarıl şarıl yaşlar aktığını bilir misiniz? Ben bilirim ama' dedi. Bunları biz konuşmuyoruz CHP'yi inançlar konusunda eleştirebilecek çok az sayıda insan vardır. İmam hatiplerin açılışı, Diyanet'in açılışı CHP'yledir. Bizim inançlarla ve ibadetlerle hiçbir sorunumuz yoktur, olması da mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

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