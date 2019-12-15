: CHP'li ve HDP'li kadın vekiller Meclis'te Las Tesis eylemi yaptı

15.12.2019 07:40 | Son Güncelleme: 15.12.2019 07:45

Şili'deki kadınların başlattığı ve dünya çapında yayılan Las Tesis danslı protestosu, TBMM'deki kadın milletvekillerince de yapıldı.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE DİKKAT ÇEKTİLER

Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında CHP Milletvekili Sera Kadıgil tarafından başlatılan protestoya HDP'li kadın vekiller de eşlik etti.

Kadıgil, "Sayın İçişleri Bakanım, Şili'de başlayan ve dünyanın her yerinde kadına karşı şiddete dikkat çekmek için yapılan bir dans var: Las Tesis. Bu eylemi yapmak için dokunulmaz olmamız gereken tek ülke sayenizde Türkiye oldu. Şimdi kadın milletvekilleri olarak şiddet gören, öldürülen tüm kadınlar adına size iki çift lafımız olacak" sözlerinin ardından kadın vekiller protestolarını yaptı.

"TECAVÜZCÜ DEMEYİ GEREKTİRMİYOR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Las Tesis" dansının Şili'de polis tarafından 2 kadının öldürülmesi üzerine çıktığını belirterek "Fakat bu Türkiye'de polise, hakime, devlete, Başkan'a 'tecavüzcü' ve 'öldüren' demeyi gerektirmiyor. Eğer dans da olacaksa hepimiz dans edelim ayrı da en çok dansı Latin Amerika yapıyor, ne durumda olduğunu biliyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grubunun söz konusu eylemine ilişkin, öldürülen kadınların her birisinin ortak acı olduğunu vurguladı. Şarkının sözlerindeki "Tecavüzcü sensin, öldüren sensin; polisler, hakimler, devlet ve başkan." şeklindeki ifadeleri aktaran Soylu, "Eğer bunları söyleyerek bu mesele çözülecekse Meclis de duysun. Eğer bu Meclis, 'Bunları söylemeye devam etsinler.' derse ben İçişleri Bakanı'yım, kanuna rağmen, Anayasa'ya rağmen en geniş hakkımı kullanacağım." diye konuştu.

Kaynak: AA

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