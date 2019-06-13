CHP'li Özel: Süleyman Soylu o berbere ilk kez, tesadüfen girmiş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Koç Holding'i etiketleyerek yaptığı "Ben tıraşımı Yunanistan'da olmam. Türkiye'de, Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde, Kahtalı Mahmut Usta'da olurum" sosyal medya paylaşımı sonrasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Soylu'nun gittiği berberi ziyaret etti.

Özel'in konuştuğu berber, Soylu'nun dükkanına tesadüfen girdiğini ve o gün tanıştıklarını söyledi.

"İLK KEZ GELDİ, O GÜN TANIŞTIK"

Özgür Özel, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Süleyman Soylu'nun yalanda nasıl usta olduğunu bildiğim için, vekilimiz Abdurrahman Tutdere ile sürekli tıraş olduğunu söylediği Sultangazi'deki Mahmut Usta'ya geldim. Kaç yıldır ne kadar sıklıkla geldiğini sordum. Cevap şaşırtmadı: İlk kez geldi, tesadüfen girdi, o gün tanıştık" ifadesini kullandı.