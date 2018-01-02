CHP'li Eski Başkan Mezarı Başında Anıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Saruhanlı eski İlçe başkanlarından olan ve 3 yıl önce vefat eden merhum Muharrem Ekici, CHP Manisa Milletvekillerinin de katılımı ile mezarı başında karanfillerle anıldı. CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Ekici'nin mezarı başında gözyaşlarını tutamadı.



CHP'nin Saruhanlı'daki önemli isimlerinden olan merhum Muharrem Ekici vefatının 3. yıl dönümünde CHP Saruhanlı ilçe örgütü tarafından lokma hayrı yapıldıktan sonra yoğun bir katılımla mezarı başında anıldı. Anma programına CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, 24. Dönem CHP Manisa milletvekili olan Hasan Ören, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Manisa Eski İl Başkanı Halil Tokul, CHP Saruhanlı İlçe Başkanı Zeki Bilgin, CHP Saruhanlı Kadın Kolları Başkanı Demet Cankurt ile çok sayıda partili katıldı.



Biçer, göz yaşlarına hakim olamadı



Ekici'nin mezarı başında milletvekilleri Özgür Özel ve Hasan Ören konuşma yaparken Tur Yıldız Biçer gözyaşlarına hakim olamadı. Biçer, gözyaşları içinde olan Ekici'nin kızı Begüm Ekici'yi teselli etmeye çalıştı. CHP Saruhanlı İlçe Başkan Zeki Bilgin, merhum Ekici için şunları söyledi: "Rahmetli ile çok çalıştık. Partimiz adına, Saruhanlı adına, ülkemiz adına çok mücadele verdik. Verdiğimiz mücadelelerde omuz omuza birlikteliğimiz oldu. Vefatının üçüncü yılında anma töreninde burada toplandık. Katılan herkesten Allah razı olsun. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun diyorum."



"Onun yerini dolduramadık, dolduramayız da"



CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ise, "Hem partimiz için hem Saruhanlı için hem dostları ve ailesi için yeri doldurulamaz farklı bir kişilikti. Yaşam enerjisi çok yüksek kalbinde sevginin en büyüğünü taşıyan, partisine karşı üst düzeyde sevgi ve mücadele azmi barındıran birisiydi. Gerçekten çok insan tanıyoruz ama Muharrem ağabeyimizin yeri bir başkadır. Onun yerini 3 senedir dolduramadık, dolduramayız da. Her sene burada mezarının başında dostlarından hepsinin bulunması gelemeyenlerin de kalplerinin burada olduğunun bilinmesi son derece kıymetlidir" ifadelerini kullandı.



"Hak ettiği saygıyı rahmetliye gösteriyoruz"



CHP 24. dönem Manisa Milletvekili Hasan Ören de şunları söyledi: "Bir kişi vefat ettikten sonra her yıl mezarı başında anılıyorsa sevgi ve güzelliklerin yanında saygıyı da hak etmiş demektir. Hak ettiği saygıyı şimdi burada rahmetliye gösteriyoruz. Onun bizi hissettiğini ve bizimle beraber olduğunu biliyoruz."



Yapılan konuşmaların ardından mezara karanfiller konularak dualar okundu. - MANİSA