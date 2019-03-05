CHP'li Aday Soner Gökçe Akçadağlılarla Bir Araya Geldi

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe seçim çalışmaları kapsamında Akçadağ ilçesini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.

Burada bulunan esnafları da ziyaret ederek destek isteyen Gökçe, 31 Mart yerel seçimlerin önemli olduğunu vurgulayarak vatandaşlardan sandığa gitmelerini istedi.

Gökçe, "Gönlümüz istiyor ki buraya geldiğimiz zaman sizler için bir şeyler yapabilecek yetkide ve sizler için bir şeyler yapacak güçte olalım. Bu yüzden sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu noktada sizlerin desteğini görelim istedik. Artık haksızlıklara ve adaletsizliğe el birliğiyle dur diyelim. Hem Akçadağ'da hem de Büyükşehirde biz kendimizi sizlere emanet ediyoruz. Sizlerden biriyiz bizlerden desteğinizi esirgemeyin" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA