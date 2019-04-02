CHP İtiraz Etti, İstanbul'da Oyların Yeniden Sayımı Durduruldu

İstanbul İl Seçim Kurulu, AK Parti'nin itirazı üzerine geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verilen ilçelerdeki yeniden sayım işlemini karar kesinleşmediği gerekçesiyle durdurdu.

AKP'nin İstanbul'un Beykoz, Çekmeköy, Fatih, Çatalca, Bayrampaşa, Şile, Gaziosmanpaşa, Ümraniye ve Ataşehir ilçelerindeseçim sonucuna yaptığı itiraz kabul edilmiş, geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal tarafından konuya ilişkin olarak paylaşılan tutanaklar şöyle: