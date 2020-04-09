CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor
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Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel

CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu e-mail yoluyla tehdit ettiği için gözaltına alınan Tuna Görgünoğlu'nun CHP üyesi olduğu ortaya çıktı. Söz konusu kişiyle ilgili açıklama yapan CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, "Adı geçen şahıs, Etimesgut İlçe Örgütümüz tarafından hiç tanınmıyor" dedi.

09.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:56

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na e-posta gönderen ve"Senin kanını akıtır, sana içiririm", "Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm" şeklindeki ifadelerle tehdit eden Tuna Görgünoğlu'nun CHP üyesi olduğu ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, adı geçen kişinin ilçe örgütü tarafından tanınmadığını söyledi.

"ÜYELİK KAYDI MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞI BAŞVURUSUNDA YAPILDI"

Akıllı'nın açıklaması şöyle: "Bugün bazı basın organlarında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun, mail yoluyla tehdit eden Tuna Görgünoğlu adlı şahsın ilimiz Etimesgut İlçesi üyesi olduğu bilgisi yer almıştır.

Kayıtlarımızın incelenmesinde; adı geçen şahsın milletvekili aday adayı olmak için başvuruda bulunduğu, Parti üyesi olmadığı için de üyelik kaydının bu sırada yapıldığı anlaşılmıştır. Ancak adı geçen şahıs, Etimesgut İlçe Örgütümüz tarafından hiç tanınmadığı gibi adaylık başvurusundan sonra herhangi bir parti çalışmasına katılmadığı tespit edilmiştir. Gerek eğitimleri ve gerekse çalışma hayatı ile ilgili verdiği bilgilerin de doğru olmadığı anlaşılmaktadır.

İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Haberler ve bilgilerin elde edilmesi üzerine İl Yönetim Kurulumuz, video konferans yoluyla bu gün yaptığı olağanüstü toplantıda, Tuna Görgünoğlu'nun Tüzüğümüzün 64 ve 68/1-b, Disiplin Yönetmeliğimizin 15/1-b ve 27/1 maddeleri uyarınca, tedbirli olarak, kesin çıkarma talebiyle il disiplin kuruluna sevkine karar verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

T.G, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'Senin kanını akıtır sana içiririm! Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm' ifadelerini içeren e- posta ile tehdit etmişti.

E-postada şu ifadeler yer aldı: Bak İmamoğlu Ekrem denen zavallı senin kanını akıtır sana içiririm! Bunu kayıtlara geçsin diye yazıyorum istediği şekilde şikayetçi olma vs. hakkın var. Senin kanını akıtır sana içiririm! Haddini bilmeyi ya öğreniyorsun ya da o boynunu kırıp kafa derini yüzüp ayağıma paspas yapıyorum. Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm.

CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve "12 gündür herhangi bir işlem yapılmadı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, zanlı hakkında yakalama çalışmalarının başlatıldığını ifade etti. Açıklamada, "Müştekinin avukatları tarafından 28 Mart 2020 tarihli suç duyurusu aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma defterine kaydedilmiş, 'acele iş' başlığı altında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazılan 30 Mart 2020 tarihli yazı ile de 'Şüphelinin açık kimlik ve adresinin tespit edilerek yakalanması, şüphelinin cep telefonu, bilgisayar veya sosyal medya kullanımına uygun dijital materyallerine el konulması' talimatı verilmiştir. Şüphelinin yakalanması çalışmaları devam etmektedir" denildi.

CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor

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